Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

¿No más armas para Riad? Andrea Tognina 23 de octubre de 2018 - 16:21 La noticia del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul también ha causado gran indignación en Suiza. ¿Pero qué respuesta pueden dar las autoridades federales? Muchas voces piden un embargo de armas al país árabe. El reconocimiento por parte del Gobierno saudí de las responsabilidades que tuvieron los miembros de sus servicios secretos en el asesinato del periodista disidente ha obligado a los gobiernos occidentales a reaccionar. Las autoridades suizas también se ven en la obligación de dar respuestas adecuadas a un asunto que ha causado una gran indignación en la opinión pública. Entre las posibles medidas, la que más se discute en la capital suiza es el cese de la venta de armas. El presidente del Partido Socialista, Christian Levrat, ya barajó esta posibilidad el pasado fin de semana. La canciller alemana Angela Merkel anunció el lunes que su país dejará inmediatamente de suministrar armas a Arabia Saudí. Varios parlamentarios suizos de centro derecha respaldan esta idea. "Sería una buena idea denegar cualquier solicitud de autorización para suministrar de armas hasta que se aclare todo", dijo, por ejemplo, a la radio pública suiza SRF, la diputada liberal radical (derecha liberal) Corina Eichenberger, miembro influyente de Comisión de Política de Seguridad. Impacto limitado Sin embargo, es probable que el impacto de un eventual embargo sea bastante limitado en Riad. "Arabia Saudí está prácticamente cerrada a la exportación de material bélico suizo", explica Fabian Maienfisch, portavoz de la Secretaría de Estado de Economía (Seco). La práctica que estableció el Consejo Federal (Gobierno) en 2009 solo permite la exportación de piezas de repuesto y munición para material de guerra suministrado previamente (esencialmente sistemas de defensa antiaérea) y determinadas armas pequeñas para uso privado. El año pasado, Suiza vendió a Arabia Saudí material bélico por valor de 4,8 millones de francos, lo que representa alrededor del 1% del total de las exportaciones de armas suizas. En el pasado, sin embargo, Arabia Saudí fue un cliente de primer orden para la industria helvética de armamento, como refleja el siguiente gráfico: en 2009 y 2010, el valor de las ventas superó los 130 millones de francos. Buena parte de esa cifra estaba relacionada con el suministro de cañones antiaéreos y sistemas de puntería, como confirmó Seco. En los últimos años, la venta de armas a Arabia Saudí ha centrado muchos debates. Mucha polémica suscitó, por ejemplo, la decisión del Consejo Federal en 2016 de autorizar la venta de piezas de repuesto para sistemas de defensa antiaérea a Riad, a pesar de la intervención saudí en Yemen. En este sentido, un eventual embargo sobre la venta de armas al régimen saudí tendría un notable alcance simbólico, sobre todo si la medida cuenta con el apoyo de parlamentarios de centro derecha que, hace unos meses, se manifestaron en la Comisión de Política de Seguridad Parlamentaria a favor de la flexibilización de las normas sobre la exportación de material bélico. Otras medidas Mientras tanto, Suiza está considerando otras posibles respuestas al caso Kashoggi. El lunes por la tarde, el Ministerio de Asuntos Exteriores convocó por tercera vez al encargado de negocios saudí en Berna. El Ministerio pidió al diplomático "una investigación rápida y clara" sobre los sucesos en Estambul, tal y como declaró la secretaria de Estado, Pascale Baeriswyl, a la radio pública suiza RSI. En Berna también se discuten eventuales sanciones contra Riad. Suiza está a la espera de conocer los resultados de la investigación y las reacciones de la comunidad internacional. Si el Consejo de Seguridad de la ONU adopta sanciones contra Arabia Saudí, Suiza está dispuesta a aplicarlas, según declaró el Ministerio de Exteriores. Si la Unión Europea decidiera decretar sanciones, el Gobierno suizo examinaría la posibilidad de aplicarlas conforme a las disposiciones de la Ley Federal sobre la aplicación de sanciones internacionales. Un asunto que podría debatir el Consejo Federal este miércoles. Según el diario ‘Tages Anzeiger’, Berna podría suspender las conversaciones económicas con Arabia Saudí que pensaba entablar el año próximo. El objetivo de las conversaciones es, entre otras cosas, facilitar el acceso de los bancos helvéticos al mercado saudí. Asimismo podría cancelarse la visita del ministro de Finanzas, Ueli Maurer, a Riad también prevista para 2019.