Suiza cancela a última hora conferencia internacional para proteger a civiles palestinos

2 minutos

Ginebra, 6 mar (EFE).- La diplomacia suiza anunció este jueves, un día antes del supuesto inicio de una conferencia internacional en Ginebra sobre la protección de civiles palestinos en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, que ésta no tendrá lugar debido a la falta de apoyos de las partes implicadas.

«Llegamos a la conclusión de que no hay suficiente apoyo interregional al Borrador Final de la Declaración transmitido el 27 de febrero de 2025, por lo que se deduce que las partes no tienen la voluntad necesaria para celebrar la conferencia, y ésta no tendrá lugar», indicó un comunicado de la misión suiza ante la ONU.

Suiza había invitado a la conferencia a los 196 Estados signatarios de la Cuarta Convención de Ginebra, después de haber celebrado otras con la misma temática en 1999, 2001 y 2014.

La Asamblea General de la ONU encargó a Suiza en septiembre de 2024 la conferencia, en un contexto de generalizados ataques a la población civil de Gaza, donde 15 meses de asedio israelí causaron al menos 47.000 muertos y unos dos millones de desplazados, destruyendo dos tercios de las infraestructuras.

Medios árabes próximos a la causa palestina indicaron este jueves que los anfitriones suizos, patrocinadores de la conferencia, habían sido criticados por «politizarla» al repartir responsabilidades entre palestinos e israelíes, por lo que la Autoridad Nacional Palestina ya había dado a entender que no participaría en ella.

Actores árabes invitados a la conferencia, incluida la Organización de Cooperación Islámica, se habrían mostrado en desacuerdo con el borrador de declaración final por priorizar la liberación de rehenes israelíes en Gaza frente a la de detenidos palestinos por las fuerzas israelíes. EFE

abc/ad