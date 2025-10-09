Suiza celebra avance hacia la paz en Gaza y destaca labor de EEUU, Catar, Egipto y Turquía

Ginebra, 9 oct (EFE).- El Gobierno suizo, por boca de su ministro de Asuntos Exteriores Ignazio Cassis, celebró que haya comenzado a ponerse en práctica el plan de paz para Gaza del presidente de EEUU, Donald Trump, y destacó también la labor diplomática de Catar, Egipto y Turquía para lograr un acuerdo inicial entre Israel y Hamás.

«Damos la bienvenida a los progresos en la fase 1 del plan de paz del presidente de EEUU. Pedimos a todas las partes que cumplan completamente el acuerdo, liberen a todos los rehenes, mantengan el alto el fuego y garanticen un acceso humanitario sin obstáculos a Gaza», destacó el ministro en su cuenta oficial de X.

Cassis reafirmó el apoyo de Suiza a «una paz justa y duradera entre israelíes y palestinos, a través del diálogo y en línea con el derecho internacional».

La cuestión del reconocimiento del Estado palestino ha estado sobre la mesa de debate en el Gobierno suizo, aunque éste ha optado por no dar ese paso por ahora. EFE

