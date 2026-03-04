Suiza comienza a evacuar a sus turistas bloqueados en O.Medio fletando un vuelo a Omán

1 minuto

Ginebra, 4 mar (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores suizo anunció este miércoles el flete de un vuelo especial desde Mascate, la capital de Omán, a Zúrich, el primero organizado por las autoridades para intentar evacuar a sus cerca de 4.800 turistas bloqueados en Oriente Medio tras el estallido del conflicto regional.

El vuelo, de la compañía aérea Swiss, despegará de Zúrich este miércoles y saldrá de la capital omaní el jueves 5 de marzo, indicó el ministerio en un comunicado donde añadió que continúa examinando las posibles soluciones para dar apoyo a otros ciudadanos helvéticos bloqueados en la zona, en su mayoría en Emiratos Árabes Unidos.

Por otro lado, recomienda a quienes deseen dejar la región «estudiar todas las posibilidades de salida», dando prioridad a los vuelos comerciales todavía existentes, aunque según los medios helvéticos apenas unas decenas han logrado salir desde el inicio de las hostilidades entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Las autoridades suizas mantienen la recomendación de no viajar a nueve países de Oriente Medio afectados por el conflicto: Irán, Israel, Líbano, Baréin, Jordania, Catar, Kuwait, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Turistas aparte, según datos divulgados por la televisión suiza RTS varios miles de ciudadanos del país viven en la región, en su mayoría en Israel (25.300), con unos 5.200 en Emiratos Árabes Unidos, 350 en Catar, 540 en Arabia Saudí, 180 en Irán, 1.000 en Líbano y alrededor de un centenar en Baréin. EFE

abc/cg