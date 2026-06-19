Suiza confirma aplazamiento de reunión entre EEUU, Irán y los mediadores

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Bürgenstock (Suiza), 19 jun (EFE).- El Gobierno suizo confirmó este viernes que la reunión prevista entre Estados Unidos, Irán y los dos mediadores en las negociaciones para un cese de las hostilidades, Catar y Pakistán, se ha pospuesto.

El encuentro estaba previsto para hoy en la localidad alpina de Bürgenstock, donde ya se había desplegado un importante dispositivo de seguridad en previsión de la llegada de las delegaciones.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza indicó que, pese a este revés, «los trabajos preparatorios pertinentes en Bürgenstock continúan» y que mantiene toda su disposición a facilitar las conversaciones.

Periodistas de varios medios internacionales había llegado para intentar cubrir el evento a pesar de que las autoridades habían indicado que no se preveía acceso para la prensa.

Conforme a las indicaciones recibidas, las autoridades suizas habían puesto en marcha un plan para garantizar la seguridad de los negociadores y mediadores en Bürgenstock, un apartado resort de montaña ubicado en lo alto del lago de Lucerna y que incluye dos lujosos hoteles y residencias, y un espacio termal con impresionantes vistas al lago y a los Alpes.

El lugar, además de su carácter exclusivo, presenta una singular ventaja en términos de seguridad: su acceso puede quedar completamente bloqueado si se corta la única carretera que conduce hasta él y se interrumpe el servicio del histórico teleférico que lo conecta con la orilla del lago de Lucerna, situada 500 metros más abajo.

La policía cantonal ya había hecho ambas cosas: colocado un puesto de control para filtrar las entradas e impedir el paso de cualquiera que no estuviese hospedado en Bürgenstock o de más efectivos de seguridad, y se había anunciado que el teleférico se encontraba cerrado desde este miércoles por la noche hasta el lunes próximo.

En este complejo turístico se celebró en 2024 la Cumbre de Paz para Ucrania, a la que asistieron numerosos jefes de Gobierno y delegaciones de 92 países, en un esfuerzo por avanzar en la reflexión sobre su reconstrucción una vez terminada la guerra con Rusia. EFE

is/ah

(vídeo) (foto)