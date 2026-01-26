Suiza crea un fondo de 10,8 millones de euros para víctimas de incendio en Crans Montana

Ginebra, 26 ene (EFE).- El Gobierno del cantón suizo de Valais (suroeste del país), donde el incendio de un bar causó en Nochevieja la muerte de 40 personas en la estación de esquí de Crans Montana, anunció este lunes una partida de 10 millones de francos suizos (10,8 millones de euros) para ayudar a las víctimas del siniestro.

En una nota oficial, el Ejecutivo cantonal indicó que la ayuda se entregará a través de una fundación que está en proceso de constitución, para asistir tanto a víctimas como a sus familias, sin importar su situación financiera.

Añadió que el cantón de Valais se hará cargo de los gastos funerarios, así como de los relativos a la repatriación de los restos de las víctimas mortales en el caso de las que eran de otros países. EFE

