Suiza dará una ayuda de 54.800 euros a cada afectado por el incendio de Crans-Montana

1 minuto

Ginebra, 25 feb (EFE).- El Gobierno helvético entregará una ayuda de 50.000 francos suizos (54.800 euros) a todos los heridos que hayan sido hospitalizados y a familiares de los fallecidos en el incendio ocurrido en el bar «Le Constellation» de Crans-Montana la pasada Nochevieja, según anunció en un comunicado este miércoles.

Esta prestación, que tendrá que ser aprobada en el Parlamento suizo mediante una ley federal urgente, se añadirá a la de 10.000 francos suizos (11.000 euros) anunciada anteriormente por el cantón del Valais, donde se encuentra Crans-Montana.

El Gobierno entregará esta ayuda para suplir las carencias de las prestaciones del sistema de ayuda a las víctimas, las de los seguros sociales y las de seguros de responsabilidad civil, así como las desigualdades de quienes no están asegurados en Suiza, indicó el Ejecutivo suizo.

También anunció una contribución de 8,5 millones de francos (9,3 millones de euros) para apoyar los gastos de los cantones derivados del apoyo a las víctimas.

Además planteó un máximo de 20 millones de francos (22 millones de euros) para la organización y financiación de una mesa redonda donde puedan negociar víctimas, familiares, aseguradoras, autoridades y otras personas obligadas a pagar prestaciones.

El incendio en el bar «Le Constellation», ocurrido en la madrugada del 1 de enero, dejó 41 muertos y 115 heridos, con la mitad aún hospitalizados. EFE

ah/abc/llb