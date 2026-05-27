Suiza decidirá en referéndum si favorece o no el consumo de vegetales frente a la carne

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Ginebra, 27 may (EFE).- El Gobierno suizo anunció este miércoles tras su reunión semanal que los ciudadanos del país votarán en un referéndum el próximo 27 de septiembre sobre una iniciativa ciudadana en favor de fomentar la producción y el consumo de alimentos vegetales en lugar de animales.

La iniciativa popular «por una alimentación segura» también propone aumentar el grado de autosuficiencia alimentaria del país, para que pase del 46 % actual al 70 %, promoviendo además un sector agroalimentario «sostenible», según el comité que propuso el referéndum.

Ningún partido del Parlamento nacional suizo se ha mostrado favorable a esta iniciativa, que daría al Gobierno un plazo de diez años para tomar medidas en torno a todos esos objetivos.

Los suizos, que son llamados a este tipo de consultas populares tres o cuatro veces al año, también decidirán el 27 de septiembre si apoyan otra iniciativa que busca reforzar la tradicional neutralidad del país.

Esta segunda propuesta, que cuenta con el apoyo del conservador UDC, busca que la neutralidad helvética sea considerada «perpetua» y exigir que el país no se adhiera a ninguna alianza militar o de defensa.

La cooperación con esas alianzas debe limitarse a casos en los que el país sea atacado, subraya el texto a consulta, que también establece, por ley, que Suiza no adopte sanciones económicas o diplomáticas contra un Estado beligerante, salvo que lo estipulen sus obligaciones para con la ONU.

Este segundo texto tampoco cuenta con el apoyo del Parlamento, donde la UDC es el partido con más escaños pero no tiene la mayoría. EFE

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