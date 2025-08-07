The Swiss voice in the world since 1935

Suiza deja abierta la puerta al diálogo con EEUU por aranceles y no dictará contramedidas

Ginebra, 7 ago (EFE).- El Gobierno de Suiza mantendrá abierta la puerta a futuras negociaciones arancelarias con Estados Unidos y sigue decidido a no dictar gravámenes contra productos estadounidenses en represalia, indicó la presidenta suiza, Karin Keller-Sutter, tras la entrada en vigor de tarifas del 39 % a las exportaciones del país en el mercado norteamericano.

Suiza seguirá en contacto con las autoridades estadounidenses con la esperanza de que las tarifas aduaneras sean reducidas lo antes posible, «pero la decisión final está en manos del presidente estadounidense», indicó Keller-Sutter en rueda de prensa tras una reunión de urgencia del Ejecutivo para analizar el impacto comercial.

El vicepresidente y ministro de Economía, Guy Parmelin, agregó en la misma rueda de prensa que el Consejo Federal «ve sensato que se tomen medidas internas para hacer frente a un periodo que podría ser difícil» y se mostró favorable a extender a 24 meses las indemnizaciones por desempleo que puedan derivarse de la situación.

La posibilidad de aranceles en represalia sigue sin ser considerada por Berna, ya que supondría costes adicionales para la economía suiza, agregó Parmelin.

Los responsables del Gobierno suizo también desestimaron en la rueda de prensa otras posibles medidas, como la interrupción de las adquisiciones de armamento a EEUU. EFE

