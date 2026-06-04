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Suiza desplegará 4.000 militares para reforzar la seguridad ante el G7 en la vecina Evián

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Ginebra, 4 jun (EFE).- El Gobierno suizo informó este jueves de que alrededor de 4.000 efectivos de su ejército apoyarán a la policía y otras fuerzas civiles en el operativo de seguridad de cara a la cumbre del G7 que se celebra del 15 al 17 de junio en la ciudad francesa de Evián, próxima a la frontera con Suiza.

Esa proximidad «supone un desafío importante» para los cantones vecinos de Vaud, Valais y Ginebra, por lo que Gobierno y Parlamento han aprobado un despliegue adicional de seguridad, indicó el Ejecutivo helvético.

En concreto, las fuerzas armadas suizas garantizarán la protección de «infraestructuras sensibles» como el Aeropuerto de Ginebra y prestarán apoyo en la protección de las fronteras y del espacio aéreo.

El ejército también participará en la vigilancia del lago Lemán, en cuyas orillas se encuentran tanto Evián como las ciudades suizas de Ginebra y Lausana, y pondrá a disposición su capacidad de defensa frente a drones, ciberataques o amenazas nucleares, biológicas y químicas, destacó el comunicado oficial.

Durante la anterior cumbre de líderes que Francia organizó en Evián, el G8 de 2003, se produjeron enfrentamientos entre policía y manifestantes y actos de vandalismo en Ginebra y Lausana.

Se ha convocado una manifestación de protesta contra el G7 en Ginebra el domingo 14 de junio, víspera de la cumbre. EFE

abc/fpa

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