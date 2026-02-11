Suiza destinará hasta 35 millones de euros en generadores eléctricos para Ucrania

2 minutos

Ginebra, 11 feb (EFE).- El Consejo Federal (Ejecutivo suizo) aprobó este miércoles una ayuda de hasta 32 millones de francos (35 millones de euros) en generadores eléctricos para Ucrania con el fin de aliviar «su peor crisis energética desde que empezó la guerra», anunció el Gobierno en un comunicado.

El plan incluirá la adquisición, entrega e instalación de 18 módulos eléctricos de gas natural que serán explotados por las empresas de calefacción de cuatro grandes ciudades «especialmente afectadas por la crisis energética».

La ayuda también contempla el suministro de 80 generadores de diésel, que las empresas suizas entregarán al Ministerio de Desarrollo ucraniano para que los reparta en función de la urgencia.

Así mismo, otros generadores y calefactores móviles se pondrán a disposición del Servicio Estatal de Emergencias Ucraniano (SESU), que este invierno se está encargando de instalar tiendas de campaña con calefacción para ayudar a la población.

«La primera entrega de material está en preparación y deberá ser efectuada lo más rápido posible», destacaron las autoridades en el comunicado.

Además recordaron que, en los márgenes del reciente Foro Económico Mundial en Davos, representantes del Gobierno ucraniano pidieron apoyo al presidente suizo, Guy Parmelin, y al ministro de Asuntos Exteriores, Ignazio Cassis, para superar la grave crisis energética.

Esta ayuda energética forma parte del programa suizo 2025-2028 para apoyar a la población ucraniana afectada por la guerra.

Desde el comienzo del conflicto en febrero de 2022, el Gobierno suizo ha destinado más de 900 millones de francos (987 millones de euros) a la cooperación internacional con Ucrania y los países vecinos, destino inicial de muchos de los refugiados por la guerra. EFE

ah/abc/llb