Suiza devolverá a Egipto una máscara funeraria del siglo II AC interceptada en la aduana

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Ginebra, 18 mar (EFE).- Suiza devolverá a Egipto una máscara funeraria del siglo II AC, interceptada en septiembre de 2022 en la aduana de Ginebra, informó este miércoles la fiscalía de la ciudad.

La oficina de aduanas de Bardonnex, una de las principales entradas desde territorio francés, bloqueó el paso de la máscara por sospechas de procedencia ilegal, y tras un peritaje confirmó que el objeto procedía del yacimiento arqueológico de Hawara, presa frecuente de los saqueadores.

La máscara no era conocida por los arqueólogos, por lo que en 2023 la fiscalía abrió una investigación por posible infracción de la ley federal sobre transferencia internacional de bienes culturales.

Tras la investigación, el objeto fue puesto en manos de la Oficina Federal de Cultura para su futura restitución a las autoridades egipcias. EFE

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