La tarjeta personal de acceso al sistema de voto electrónico del Cantón de Ginebra requiere diversos códigos para identificar al usuario. Varios cantones hacen uso del sistema y en junio también la Organización de los Suizos en el Extranjero lo empleo en México y Australia para elegir a los representantes de su parlamento. (Keystone)

En las elecciones para conformar el Parlamento de la Quinta Suiza, los ciudadanos suizos residentes en México y Australia votaron por primera vez, vía internet, a través del sistema digital de voto del cantón de Ginebra.

Los participantes en esa votación realizada en junio pasado en el marco de un proyecto piloto se mostraron entusiastas: “El voto electrónico es el futuro. Contribuye a expandir enormemente la base electoral”, nos escribe Carmen Trochsler, desde Adelaide.

La candidata, que obtuvo el mejor resultado en las elecciones para el Consejo de los Suizos en el Extranjero (CSE), explica lo que realmente resultó revolucionario en este proyecto piloto: “Por primera vez todas las suizas y suizos que viven en el extranjero y que presentaron un correo electrónico en sus representaciones diplomáticas pudieron participar en la elección”

“Sí, esa es una pequeña revolución para la Organización de los Suizos en el Extranjero (OSEEnlace externo", indica su codirectora, Sarah Mastantuoni. "Hasta ahora se elegía a los miembros a través de las asociaciones o directamente por el propio Consejo, cuando no había ninguna organización que les representara en el lugar donde viven”. La mayor base electoral conllevó una amplia legitimidad democrática para los elegidos, añade Mastantuoni.

Trochsler percibió de modo muy positivo esta elección: “Al principio, los diversos códigos incluidos en el e-mail que recibimos para votar nos hicieron pensar a primera vista que se trataba de un proceso complicado, pero en realidad la elección fue simple y rápida”.

Roland Isler, miembro del Consejo de los Suizos en el Extranjero y residente en Melbourne, afirma que no tuvo ninguna duda en la seguridad del proceso. “Recibí el proyecto piloto con entusiasmo, porque es progresista y democrático. Además, nos confirmó como legítimos miembros del Consejo en Australia”, indica. No obstante, Isler supo de algunas personas de edad avanzada que consideraron una lástima que no hubiera alternativa alguna a la elección vía internet.

Como era un proyecto piloto, solo se ofreció el canal electrónico, pero queda claro que en el futuro hay que cuestionarse cómo incluir a la gente que no accede a internet”, comenta Mastantuoni al respecto.

Correo ineficiente en México

“En México tenemos grandes problemas con la entrega de las boletas de voto por lo que prácticamente quedamos imposibilitados de participar en las citas federales en las urnas, porque simple y sencillamente el material llega muy tarde. Con la solución electrónica este problema se resolvió en las votaciones del CSE”, indica Jörg Wiedenbach, director del Colegio Suizo de México, elector que respondió, vía correo electrónico, a swissinfo.ch sobre el tema.

También uno de los candidatos ganadores al CSE en México Patrick Wyss, que vive en la capital, expresó a swissinfo.ch su deseo de que para las próximas elecciones en 2021 se pueda incluir un muy amplio espectro electoral. Añade que la Ley de los Suizos en el Extranjero prevé elecciones en las que participen todos los implicados y considera que esto “solo puede ocurrir vía electrónica, puesto que de otra manera sería imposible por tiempo, logística y costos.

Elección con el sistema de Ginebra

Para realizar el pasado proyecto la OSE hizo uso de la experiencia pionera del cantón de Ginebra en voto electrónico. “CHVote"Enlace externo.

Un sistema que según Mastantuoni tiene una ventaja decisiva frente al producto similar que ofrece Correo SuizosEnlace externo: El servicio es del cantón, las direcciones de los suizos en el extranjero se pueden dirigir fácilmente al Ministerio de Asuntos

Entre el 12 y el 27 de junio, los suizos que viven en México y Australia pudieron elegir a través del voto electrónico a sus representantes en el Consejo de los Suizos en el Extranjero (CSE).

"La Quinta Suiza es el primer usuario de este canal de voto, pues en las convocatorias oficiales a las urnas un 60 o 70% de ellos emplea ese canal”, indica Valérie Vulliez Boget, vicesecretaria general de la Cancillería del Cantón de Ginebra.

"Por ello el Gobierno de Ginebra, al saber que la OSE quería organizar estas elecciones, propuso que este proyecto piloto en México y Australia se realizara con ayuda de este sistema, para ver cómo funcionaría”.

Ginebra se muestra muy satisfecha de la colaboración con la OSE. “Y estamos evidentemente contentos de poder demostrar la utilidad del voto electrónico en el proyecto”, comenta Philyp Nyffenegger, director del Proceso de Voto en el Cancillería Cantonal de Ginebra.

El voto electrónico garantiza “que los votos realmente lleguen a tiempo”, subraya Nyffenegger. La fuerza del sistema ginebrino es que se trata de un sistema público, una “fuente abierta que fue desarrollada por especialistas en derechos políticos en Suiza”.

"Informar mejor"

Además, la seguridad está garantizada de modo permanente, indica Mastantuoni, puesto que se requieren de tres códigos para proceder al voto y en el caso de cada candidato existe un código de control, con el que pueden ver los votos y verificar en el ordenador que la carta de voto ha sido empleada exclusivamente por el elector designado.

Mastantuoni hace un balance provisional de este primer intento en la OSE. Más gente se postuló como candidata. Pero también se observó que la OSE o el Consejo de los Suizos en el Extranjero (CSE) se conoce poco. “En este asunto tenemos claramente una tarea: debemos informar mejor a la gente, llegar a ella para explicarle lo que es el CSE y por qué deben participar en la elección de sus miembros”.

Elección del parlamento de la Quinta Suiza En México participaron 274 de las 3 934 personas registradas en el Consulado de Suiza en ese país. La participación fue de 7%. En Australia votaron 1 104 personas de las 14 850 registradas, lo que significa un 7,5%. El CSE, con su nueva composición, se reunirá por primera vez este 18 de agosto en Basilea. Fin del recuadro



