“Hay que dejar actuar a la justicia” Belén Couceiro 23 de abril de 2018 - 16:52 El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha sostenido hoy un encuentro con su homólogo suizo, Ignazio Cassis, en Berna. Durante la reunión, los titulares abordaron temas de actualidad, incluida la situación en Cataluña y el caso de las dos políticas independistas que se han refugiado en Ginebra. “Hemos reiterado nuestro reconocimiento pleno a España como un país soberano, democrático, un Estado de derecho”, ha declarado Ignazio Cassis. El de Cataluña, dijo, “es un problema interno de España” – de la misma manera que en su momento la creación del nuevo cantón del Jura fue “un problema interno de Suiza” -, y como tal debe ser resuelto en el marco de la Constitución del país”. Los ministros hablaron también de Anna Gabriel y Marta Rovira, las dos independentistas catalanas que incumplieron citas judiciales ante el Tribunal Supremo español y se han refugiado en Suiza. Ambas son ciudadanas de un país miembro de la Unión Europea (UE) y, por consiguiente, tienen derecho de vivir en Suiza durante tres meses, anotó el jefe de la diplomacia helvética. Después de ese plazo, sin embargo, deben demostrar que han encontrado un trabajo o disponen de suficientes medios para vivir en este país, agregó Cassis. La justicia española ha dictado orden de detención nacional contra Anna Gabriel, diputada de la CUP, e internacional contra Marta Rovira, la secretaria general de ERC. “Suiza responderá a una eventual petición de extradición a nivel jurídico”, precisó Cassis. “Corresponde a los jueces velar por que se aplique la ley”. De la misma manera que será la Audiencia Nacional la encargada de decidir si extradita o no al exempleado del HSBC en Ginebra, Hervé Falciani, a Suiza. “Hay que dejar actuar a la justicia”, declaró Adolfo Dastis. El ingeniero informático sustrajo datos de 130 000 clientes del banco y colaboró con la justicia de varios países, entre ellos España, para desenmascarar a miles de defraudadores fiscales. En Suiza, Falciani fue condenado en rebeldía a cinco años de cárcel por espionaje industrial. Buenas relaciones Dastis y Cassis han despejado las dudas sobre si los casos de Anna Gabriel, Marta Rovira y Hervé Falciani ensombrecen las relaciones bilaterales. Ambos titulares han recalcado que las relaciones son “estrechas” y “buenas”, tanto en los ámbitos político y económico –“España es el noveno socio comercial de Suiza” (9 000 millones de euros en 2017) –, como social. De hecho, subrayó Cassis, aunque no compartimos frontera, España es un “país importante” para Suiza. La colonia española en la Confederación Helvética suma 83 000 personas, y unos 25 000 suizos viven en España. Durante su encuentro los ministros hablaron de la actualidad internacional, especialmente de la grave situación en Siria, así como de la relación de Suiza con la Unión Europea y de temas multilaterales. España fue miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el bienio 2015-2016 y Suiza aspira a serlo en 2023-2024. “Hemos pedido a España que apoye la candidatura de Suiza”. Como señal de la buena sintonía y en agradecimiento por su cordial acogida, el ministro Dastis manifestó: “Espero tener la ocasión de recibir a Ignazio en Madrid o en Jerez”, la ciudad natal del ministro español.