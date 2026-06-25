Suiza interrumpirá el funcionamiento de una de sus centrales nucleares por la ola de calor

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Ginebra, 25 jun (EFE).- La central nuclear de Beznau, en el norte de Suiza, interrumpirá su actividad el viernes si persiste la actual ola de calor en el país, algo muy probable ya que no se esperan bajadas de temperaturas hasta el inicio de la próxima semana, indicó la televisión nacional RTS.

La instalación, situada en el cantón de Argovia, ya redujo sus operaciones a la mitad el martes, y deberá detenerlas completamente si el río Aar, uno de los principales del país y utilizado por la central para la descarga de aguas utilizadas para la refrigeración, se mantiene por encima de los 25 grados en ese tramo.

La medida tiene por objetivo proteger el ecosistema del Aar, ya que se teme que la fauna y flora del río, ya afectada por el aumento de la temperatura del agua, sufra aún más por el vertido adicional del agua caliente que procede de la central.

Beznau ya detuvo sus operaciones en julio del pasado año por los mismos motivos, durante aproximadamente una semana.

Ciudades de Suiza como Ginebra han visto cómo esta semana los termómetros subían hasta los 36 grados, una de las temperaturas más altas nunca registradas para el mes de junio.

La actual ola de calor que sufre el país junto al resto de Europa podría intensificarse este jueves, con máximas de hasta 37 grados, según alertó el servicio meteorológico nacional.

La meseta suiza, donde se encuentra la mayoría de las grandes ciudades, así como la cuenca del Rin y otras partes del territorio nacional, están en alerta máxima por calor, que es decretada por el servicio meteorológico del país cuando se superan durante tres días consecutivos los 27 grados de media. EFE

abc/cc