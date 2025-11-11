Suiza lanza su primera campaña nacional contra la violencia doméstica, sexual y de género

1 minuto

Ginebra, 11 nov (EFE).- El Gobierno suizo lanzó este martes su primera campaña nacional de prevención de la violencia doméstica, sexual y de género, que se desplegará en los próximos años y busca concienciar a la sociedad con mensajes a víctimas, testigos y posibles perpetradores.

La campaña, diseñada por la Oficina Federal para la Igualdad de Género junto a diversas instituciones locales, cantonales y nacionales, fue presentada por la consejera federal y ministra de Interior, Elisabeth Baume-Schneider, indicó un comunicado del Gobierno helvético.

Incluye el despliegue de un número de teléfono de atención a las víctimas, el 142, una página web de asesoramiento y apoyo, o anuncios en vallas publicitarias, redes sociales y otros medios de comunicación del país.

Se utilizarán en los mensajes de concienciación no sólo los cuatro idiomas oficiales del país (alemán, francés, italiano y romanche) sino también otros cuatro ampliamente utilizados en el territorio: inglés, español, portugués y albanés.

La campaña utilizará el eslogan «la igualdad evita la violencia» y se enfocará en situaciones cotidianas donde se presentan desequilibrios de poder e indicios de posibles agresiones.

La policía suiza registró el pasado año 21.127 casos de violencia doméstica, un aumento del 6 % con respecto a 2023, en los que las mujeres fueron las víctimas en el 70 % de las ocasiones, según señalan las estadísticas federales. EFE

abc/rcf