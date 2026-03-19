Suiza mantiene tipos de interés en el 0 % y anticipa intervención en mercado de divisas

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Ginebra, 19 mar (EFE).- El Banco Nacional de Suiza (BNS) anunció este jueves que mantiene sin cambios el tipo de interés oficial, en el 0 %, en un contexto de baja inflación gracias a la fuerza del franco suizo, aunque señaló su disposición a intervenir en el mercado de divisas ante el conflicto en Oriente Medio.

De esta manera, «el BNS contrarrestaría una apreciación rápida y excesiva del franco suizo, que pondría en peligro la estabilidad de precios en Suiza», destacó un comunicado de la entidad emisora tras su reunión trimestral, tercera consecutiva que deja los tipos de interés sin cambios.

El BNS analizó que las perspectivas de que los precios suban han aumentado debido al aumento de los precios de la energía derivado del conflicto en Irán, por lo que «seguirá vigilando de cerca la situación y ajustará su política monetaria si es necesario, con el fin de garantizar la estabilidad de precios a medio plazo».

En el país centroeuropeo, la fuerza del franco suizo frente al euro y el dólar -que la ha convertido en un valor refugio similar al oro en estos tiempos de incertidumbre- ha amortiguado por ahora las subidas de precios, y de una tasa del 0 % se ha subido apenas al 0,1 % en la última medición de febrero.

Sin embargo, las autoridades suizas temen que para 2026 y 2027 se acabe situando en el 0,5 %, e incluso que suba al 0,6 % en 2028 si los tipos de interés siguieran en el 0 %.

El BNS también advirtió que el conflicto en Oriente Medio podría causar perturbaciones en las cadenas de suministro, otro factor que lastraría el crecimiento.

En lo que va de año la moneda suiza ha ganado ya más de un 2 % de su valor respecto a las divisas europea y americana, una tendencia que parece intensificarse tras el inicio de la guerra en Irán el 28 de febrero.

No obstante, el por ahora imparable ascenso de la moneda suiza comienza a preocupar a las propias autoridades monetarias del país, ante el temor de que perjudique a las exportaciones.

Los analistas estiman que las intervenciones del BNS en el mercado de divisas podrían limitarse a la venta de francos de su reserva. EFE

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