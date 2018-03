Segun informa la agencia suiza ATS, un portavoz del ministerio dijo que el pago fue hecho como parte de los esfuerzos para tratar de lograr la liberación del hombre de negocios suizo Max Göldi, que estuvo encerrado cuatro meses en una cárcel de Libia por presuntas irregularidades de su visado. Las detenciones de Goldi y la de otro hombre de negocios suizo en Libia fueron consideradas como represalias por parte de Trípoli por la detención del hijo de Gaddafi en Ginebra. El portavoz describió el pago como una indemnización en caso de que las autoridades de Ginebra no pudieran descubrir quién entregó la ficha policial de detención con fotos de Hannibal Gaddafi, que fueron publicadas posteriormente por el diario 'Tribune de Genève'. Ambas partes habían acordado que el dinero debía ser utilizado para fines humanitarios. Según la información del ministerio y unos días antes del estallido de los disturbios en Libia, el dinero todavía estaba en la cuenta alemana, añadió el portavoz. Suiza bloqueó el 24 de febrero pasado todos los activos en el país pertenecientes al líder libio, su familia y séquito.

Suiza pagó 1,5 millones a Hannibal Gaddafi 04 de marzo de 2011 - 11:16 El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza confirmó que Berna abonó el año pasado 1,5 millones de francos (1,16 millones de euros) a una cuenta bancaria en Alemania. El objetivo era el de reforzar la confianza con Libia. El pago se hizo a Hannibal Gaddafi, hijo del líder libio, Muammar Gaddafi, cuyo arresto en 2008 por las autoridades de Ginebra acusado de maltratar a sus sirvientes en un hotel de lujo en la ciudad, provocó una crisis entre los dos países. Segun informa la agencia suiza ATS, un portavoz del ministerio dijo que el pago fue hecho como parte de los esfuerzos para tratar de lograr la liberación del hombre de negocios suizo Max Göldi, que estuvo encerrado cuatro meses en una cárcel de Libia por presuntas irregularidades de su visado. Las detenciones de Goldi y la de otro hombre de negocios suizo en Libia fueron consideradas como represalias por parte de Trípoli por la detención del hijo de Gaddafi en Ginebra. El portavoz describió el pago como una indemnización en caso de que las autoridades de Ginebra no pudieran descubrir quién entregó la ficha policial de detención con fotos de Hannibal Gaddafi, que fueron publicadas posteriormente por el diario 'Tribune de Genève'. Ambas partes habían acordado que el dinero debía ser utilizado para fines humanitarios. Según la información del ministerio y unos días antes del estallido de los disturbios en Libia, el dinero todavía estaba en la cuenta alemana, añadió el portavoz. Suiza bloqueó el 24 de febrero pasado todos los activos en el país pertenecientes al líder libio, su familia y séquito.