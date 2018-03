Derechos de autor

Suiza participa en las elecciones de Costa de Marfil 26 de noviembre de 2010 - 13:54 Berna ha desplegado dos observadores electorales "a corto plazo" como parte de la misión de observadores de la Unión Europea para la segunda ronda de las elecciones presidenciales de de Costa de Marfil, a celebrar el próximo domingo. El embajador de Suiza en Abiyán, David Vogelsanger, y un consejero de la embajada también estarán disponibles para la misión de las Naciones Unidas en Costa de Marfil, explicó el Ministerio helvético de Asuntos Exteriores. Estas cuatro personas ya habían colaborado en la primera ronda de la votaciones, del pasado 31 de octubre. En la preparación del proceso, el embajador Vogelsanger participó "activamente" en el trabajo de un grupo de embajadores para asegurar la transmisión y la comunicación "rápida y transparente" de los resultados. La empresa Crypto AG, con sede en Zug y uno de los líderes mundiales en el campo de la transmisión segura de datos, también ha jugado un papel "importante" en este proceso como "experto independiente". Proceso de paz Suiza apoya desde hace varios años el proceso de paz en Costa de Marfil. En la actualidad, ocho de sus nacionales que trabajan en la misión de la ONU en el citado país.