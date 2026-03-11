Suiza presenta «Alice», la canción indie-rock con la que competirá en Eurovisión 2026

1 minuto

Ginebra, 11 mar (EFE).- La canción «Alice», un tema indie-rock sobre una mujer acosada interpretado por Veronica Fusaro, representará a Suiza en la edición de este año de Eurovisión, que se celebrará en mayo en Viena y en la que varios países, entre ellos España, han decidido no participar por la presencia de Israel.

El tema en inglés, revelado este miércoles aunque ya se sabía desde enero que Fusaro era la elegida para representar a Suiza, narra en primera persona la obsesión por una mujer y los intentos, en ocasiones amenazantes, de acercarse a ella.

Fusaro, de 28 años, es una cantautora y guitarrista bastante conocida en su país, aficionada a mezclar en sus temas distintos estilos como el rock, el pop alternativo y el soul.

Suiza competirá en la segunda semifinal, el 14 de mayo, por un puesto en la final que se celebrará dos días después en la capital de Austria, país que venció el pasado año en el certamen celebrado en Basilea.

Los suizos han ganado el certamen en tres ocasiones: Lys Alissia en la primera edición (1956), Celine Dion en 1988 y Nemo en 2024. EFE

abc/ah