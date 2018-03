Suiza prudente con la campaña de un día sin auto

Zúrich, que obtuvo un gran éxito el año pasado, decidió postergar la fecha de la acción para el próximo domingo 27 de septiembre. “No podemos establecer el concepto en un día laboral, con el riesgo de molestar a la población pendular”, admite Lorenz Steinmann, responsable de la campaña. Para Nicole Zimmermann, encargada de coordinar la acción en el ámbito nacional por parte de la Oficina Federal de la Energía, está claro que en lunes no es sencillo llevar a cabo el cierre de calles a los automóviles. “Los criterios impuestos a las ciudades europeas para participar en la operación no tienen posibilidad alguna en Suiza”, estima. Algo que ya se veía venir, cuando en mayo pasado la ciudadanía decidió rechazar la iniciativa popular que buscaba inscribir dentro de la Constitución Federal el principio de cuatro domingos sin auto por año en la Confederación.

El número de localidades participantes en la jornada sin auto “se funden como nieve al sol”, lamentan las organizaciones ecologistas que la sostienen. El año pasado, cerca de 70 ciudades suizas participaron en esta acción iniciada en Francia y que ahora ha adquirido una dimensión europea. En 2002, la fecha del 22 de septiembre fue domingo. Un día más fácil de incitar a la gente a dejar su automóvil en la cochera. Pero esta vez es lunes y la situación financiera es otra. La ciudad de Friburgo, por ejemplo, el año pasado participó con un ambicioso programa que le permitió cerrar calles y presentar animaciones y ofrecer transporte gratuito a sus habitantes. Sin embargo “eso nos costó mucho”, recuerda Jean-Charles Bossens, jefe adjunto del Servicio de la Circulación de esa ciudad. “Este año la comuna no tiene los medios, ni financieros ni de personal”, agrega. Una explicación que no convence a los ecologistas que advierten que la ciudad decidió, simplemente, evitar el desafío.

Zúrich, la metrópoli más importante del país, decidió realizar su acción en domingo. Otras ciudades aluden no tener los medios para participar en esta idea.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Suiza prudente con la campaña de un día sin auto 22 de septiembre de 2003 - 14:25 En toda Suiza 57 ciudades participan en la jornada europea de “una ciudad sin mi automóvil”. Doce localidades menos que el año pasado. Zúrich, la metrópoli más importante del país, decidió realizar su acción en domingo. Otras ciudades aluden no tener los medios para participar en esta idea. El número de localidades participantes en la jornada sin auto “se funden como nieve al sol”, lamentan las organizaciones ecologistas que la sostienen. El año pasado, cerca de 70 ciudades suizas participaron en esta acción iniciada en Francia y que ahora ha adquirido una dimensión europea. En 2002, la fecha del 22 de septiembre fue domingo. Un día más fácil de incitar a la gente a dejar su automóvil en la cochera. Pero esta vez es lunes y la situación financiera es otra. La ciudad de Friburgo, por ejemplo, el año pasado participó con un ambicioso programa que le permitió cerrar calles y presentar animaciones y ofrecer transporte gratuito a sus habitantes. Sin embargo “eso nos costó mucho”, recuerda Jean-Charles Bossens, jefe adjunto del Servicio de la Circulación de esa ciudad. “Este año la comuna no tiene los medios, ni financieros ni de personal”, agrega. Una explicación que no convence a los ecologistas que advierten que la ciudad decidió, simplemente, evitar el desafío. Zúrich hará su día el 27 de septiembre Zúrich, que obtuvo un gran éxito el año pasado, decidió postergar la fecha de la acción para el próximo domingo 27 de septiembre. “No podemos establecer el concepto en un día laboral, con el riesgo de molestar a la población pendular”, admite Lorenz Steinmann, responsable de la campaña. Para Nicole Zimmermann, encargada de coordinar la acción en el ámbito nacional por parte de la Oficina Federal de la Energía, está claro que en lunes no es sencillo llevar a cabo el cierre de calles a los automóviles. “Los criterios impuestos a las ciudades europeas para participar en la operación no tienen posibilidad alguna en Suiza”, estima. Algo que ya se veía venir, cuando en mayo pasado la ciudadanía decidió rechazar la iniciativa popular que buscaba inscribir dentro de la Constitución Federal el principio de cuatro domingos sin auto por año en la Confederación. El ejemplo de Ginebra De las 57 ciudades suizas participantes en el día sin auto, 40 se encuentran en la región de habla germanófona del país, donde se dispone de mejores redes de transporte público. En la parte de expresión francesa, Ginebra pone el ejemplo en Europa tras consagrar una semana entera a la movilidad, que justamente termina este lunes. Diversas manifestaciones permitieron a la población de la ciudad de Calvino reflexionar sobre la seguridad de los niños en su camino a la escuela, y sobre las posibilidades de utilizar transporte alternativo para los individuos que se desplazan de una ciudad a otra todos los días utilizando su auto. swissinfo y agencias