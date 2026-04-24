Suiza reanuda de forma progresiva la actividad de su embajada en Irán

1 minuto

Ginebra, 24 abr (EFE).- Un pequeño equipo de la Embajada de Suiza en Teherán ha llegado esta semana a la capital iraní para reanudar progresivamente las actividades de la legación, cerrada desde el 11 de marzo a consecuencia del conflicto con Israel y Estados Unidos, informó el Gobierno suizo.

El equipo está compuesto por el encargado de negocios y otros tres funcionarios suizos, y la decisión de reabrir parcialmente la embajada se tomó de común acuerdo con Irán y con Estados Unidos, cuyos intereses en territorio iraní son representados por Suiza desde la ruptura de relaciones entre Teherán y Washington en 1979.

Por el momento no se prestarán servicios consulares, incluida la expedición de visados, aclaró la nota oficial.

Suiza «apoya todas las iniciativas diplomáticas que contribuyan a una desescalada y a una paz duradera», subrayó el Ejecutivo helvético. EFE

abc/jlp