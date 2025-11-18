Suiza refuerza medidas preventivas tras la detección de 3 casos de gripe aviar en animales

2 minutos

Ginebra, 18 nov (EFE).- Las autoridades suizas han ordenado varias medidas urgentes de prevención ante la reciente detección de al menos tres casos de gripe H5N1 en aves del país, informó este martes la agencia nacional ATS.

La Oficina Federal de Seguridad Alimentaria y Asuntos Veterinarios ha declarado por este motivo «zonas en observación» todas las orillas de los lagos y de los grandes ríos de las zonas de meseta del país, en las que se encuentran las principales ciudades suizas.

Por otro lado, zoológicos en ciudades como Basilea, Zúrich, Berna y Ginebra han anunciado que vacunarán a sus aves contra la gripe H5N1.

Las autoridades recomiendan de forma generalizada no tocar las aves salvajes enfermas o muertas y comunicar su presencia al servicio veterinario indicando su ubicación exacta, para que los cadáveres puedan ser recogidos si es necesario y eliminados adecuadamente.

El último caso del virus H5N1 en el país ha sido confirmado en un cisne hallado muerto en la orilla suiza del lago de Constanza, que también tiene parte de sus aguas en los territorios de Alemania y Austria.

Los casos en aves y otros animales preocupan también por su posible transmisión a humanos, ya que aunque los contagios han sido relativamente escasos (menos de un millar desde su primera detección en 2003) casi la mitad de ellos resultaron en la muerte del paciente.

Expertos de la OMS y otras instituciones llevan años advirtiendo sobre la posibilidad de que el virus evolucione hasta poder ser transmisible entre humanos y causar con ello graves epidemias o incluso pandemias. EFE

