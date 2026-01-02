Suiza trabaja para identificar a las víctimas del incendio de Año Nuevo

Las autoridades suizas trabajan este viernes para identificar a los cerca de 40 fallecidos del incendio que arrasó en Año Nuevo un bar de la lujosa estación de esquí de Crans-Montana, una tragedia de «proporciones aterradoras».

En las calles del centro, algunas familias con niños vestidos con trajes de esquí se preparaban el viernes para una jornada en la nieve. Pero en los pocos cafés abiertos a primera hora, la tragedia estaba en todas las conversaciones.

En las redes sociales se multiplican los llamamientos para encontrar a los desaparecidos.

La fiscal general del cantón del Valais, en el suroeste de Suiza, Béatrice Pilloud, dijo que se han movilizado importantes medios «para identificar a las víctimas y devolver sus cuerpos a las familias lo antes posible».

«Este trabajo puede llevar varios días», indicó por su parte el jefe de la policía cantonal, Frédéric Gisler.

Además de las víctimas mortales, las autoridades contabilizan 115 heridos, de los que al menos 80 están en situación crítica, afirmó Mathias Reynard, presidente del gobierno regional del Valais, al diario Walliser Bote.

El incendio se declaró hacia la 01H30 (00H30 GMT) del jueves 1 de enero en el bar Le Constellation de Crans-Montana, un local frecuentado por turistas, muchos de ellos jóvenes, que estaban celebrando el Año Nuevo.

Se desconoce cuántas personas había en este bar de dos niveles, uno de ellos subterráneo, con una capacidad de al menos 300 personas, según su sitio web.

«Hemos intentado contactar con nuestros amigos. Hemos puesto muchas fotos, en Instagram, Facebook, en todas las redes sociales posibles para intentar encontrarlos», dijo Eléonore, de 17 años.

«Pero nada, ninguna respuesta, hemos llamado a los padres, nada, ni siquiera los padres saben nada», continuó.

– «Atmósfera pesada» –

«La atmósfera es pesada», explicó a la AFP Dejan Bajic, un turista de 56 años de Ginebra que viene a esta estación de esquí desde 1974. «Es como un pequeño pueblo, todos conocemos a alguien que conoce a alguien afectado».

En la calle frente al bar, varias personas vinieron a depositar flores.

Los testimonios que hablaron a distintos medios coinciden sobre la posible causa del siniestro, unas bengalas fijadas a botellas que tocaron el techo y provocaron el incendio. Según los testigos, era algo habitual en el establecimiento.

El fuego provocó «un incendio generalizado que causó una o varias explosiones» en el bar, según las autoridades cantonales que descartaron enseguida la hipótesis de un atentado. La investigación sigue en curso.

Pese al fuego, los muros de los edificios adyacentes al bar no tenían rastros negros el viernes. Incluso el rótulo del bar parecía intacto, igual que la estructura de madera de la terraza, señal de que el incendio se concentró sobre todo en el sótano.

Los testigos describieron escenas de horror con personas intentando romper las ventanas para escapar mientras otras, cubiertas de quemaduras, se precipitaban a la calle.

Un vídeo en las redes sociales muestra el inicio del incendio del techo, con un joven que intenta apagar el fuego con un gran paño blanco. A su lado, otros jóvenes graban la escena pero continúan bailando.

El presidente suizo, Guy Parmelin, que asumió el cargo el jueves, anunció que las banderas ondearán a media asta durante cinco días tras esta «tragedia de proporciones aterradoras y sin precedentes».

– Extranjeros entre las víctimas –

Las autoridades creen que hay muchos extranjeros entre las víctimas, pero aún no han facilitado ningún dato sobre su identidad.

Los heridos han sido trasladados a distintos hospitales en Lausana, Ginebra y Zúrich, e incluso a la vecina Francia y a Italia.

Nueve franceses figuran entre los heridos y otros ocho aún no han sido localizados, según el Ministerio francés de Relaciones Exteriores.

Por su parte el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, que viajará el viernes a Crans-Montana, indicó que «una quincena de italianos» resultaron heridos y que otros tantos siguen desaparecidos.

En el centro de congresos de Crans-Montana se ha instalado una célula de crisis para recibir y orientar a las familias.

Fuentes concordantes indicaron el jueves a la AFP que los propietarios del bar son de nacionalidad francesa, una pareja originaria de Córcega. Según un allegado, estarían ilesos, pero siguen siendo ilocalizables.

