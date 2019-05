El Parlamento Europeo, con sede en Estrasburgo, es la única institución de la UE que directamente eligen los ciudadanos. (Keystone / Martin Ruetschi)

Del 23 al 26 de mayo, la ciudadanía europea elige un nuevo Parlamento. Suiza no participa. Pero 1,7 millones de sus residentes pueden votar en las elecciones cuyo resultado también influirá en el país.



Más de dos millones de personas con pasaporte europeo viven en Suiza. Se trata de alrededor de 1,4 millones de ciudadanos de la Unión Europea (UE) y 600 000 ciudadanos suizos que tienen doble nacionalidad: suiza y europea. Se estima que 1,7 millones de estas personas están en edad de votar.



Esto significa que Suiza tiene potencialmente más electores europeos que algunos países de la UE. Y están directamente implicados en las elecciones al Parlamento de Estrasburgo. Lo mismo ocurre con los 350 000 suizos residentes en el extranjero que también tienen un pasaporte europeo.



Pero en las elecciones europeas, a Suiza no solo le incumben los vínculos sociales y humanos con los países de la Unión. Ya que la mayoría de los acuerdos internacionales de la UE con terceros países, como Suiza, están sujetos a la aprobación del Parlamento Europeo.

¿Le gusta (todavía) Suiza, o no? Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, en noviembre de 2017, con Doris Leuthard, entonces presidenta de la Confederación, durante una visita a Berna. (© Keystone / Peter Klaunzer)

Las elecciones europeas también influyen en la dirección política de la Comisión de Bruselas (el ejecutivo). En lo que respecta a Suiza, esto podría significar, por ejemplo, que Berna tendrá que tratar con un presidente de la Comisión para quien las buenas relaciones con Suiza no sean objetivo prioritario.



Cada cinco años los ciudadanos de la UE son llamados a elegir a los representantes de su país en el Parlamento EuropeoEnlace externo. Este año la elección se llevará a cabo entre el 23 y el 26 de mayo. ¿Vive en Suiza y es titular de un pasaporte europeo? ¿O es suizo residente en el extranjero con doble nacionalidad? AquíEnlace externo encontrará información útil sobre las elecciones europeas de 2019. Fin del recuadro

“Las elecciones europeas tienen una gran influencia en el nombramiento de los dirigentes de la Unión”, explica Günter Verheugen, antiguo vicepresidente de la Comisión. ¿Qué figuras surgirán de estas elecciones como titulares de los principales cargos? El resultado será decisivo para el futuro de la UE y de Europa, tal y como ha declarado en Berna, en una conferencia pública sobre las elecciones europeas, el político alemán, gran conocedor de la maquinaria de la UE. Sin embargo, no se arriesga a hacer ningún pronóstico. “Creo que todo es posible cuando se trata de acceder a puestos directivos, incluidas las grandes sorpresas”.



Günter Verheugen espera mayorías cambiantes en el Parlamento Europeo. Para él, habrá incluso “un grupo importante e influyente de la extrema derecha”. No obstante, no cree que este bloque siempre se muestre como una fuerza política unida “porque las diferencias entre estas formaciones son demasiado grandes”.



Como político con experiencia no le gusta el eslogan “elecciones del destino”. Lo ha escuchado cientos de veces desde 1961. Pero en estas elecciones europeas “esta vez podría ser verdad”. Günter Verheugen habla de una “elección de orientación”, que ofrecerá indicaciones “sobre las fuerzas de corrientes escépticas y hostiles contra la Unión en nuestras sociedades”.

Günter Verheugen ha estado recientemente en Berna en la conferencia “Europa tiene una opción”, en el contexto de una serie titulada “Suiza abierta”, organizada por la Asociación Suiza de Política Exterior (ASPE) y el grupo de reflexión Avenir Suisse. (Susanne Goldschmid Photography)

Según el político, la UE está en una crisis permanente desde 2005. Cuando fracasó el proyecto de fortalecimiento de la UE una vez que Francia y los Países Bajos rechazaron la Constitución EuropeaEnlace externo en referéndum.



Günter Verheugen no vio en esto un no al contenido del tratado. Para él, la gente tenía sobre todo la impresión de que el equilibrio entre las ambiciones de poder de Bruselas y el deseo de autonomía a nivel nacional y regional ya no estaban garantizados. “Y esto se ha intensificado desde entonces”.

El antiguo vicepresidente de la Comisión admite que la UE “tiene cuatro déficits estructurales bastante masivos, en términos de liderazgo, cohesión, dirección estratégica y legitimidad”.



Pero la Unión no podrá seguir durante años “vaciando la integración europea de lo que es su propia esencia”, advierte Günter Verheugen. Europa debe encontrar respuestas comunes tanto si se trata del cambio de los centros del poder político y económico que se están definiendo a nivel mundial, como de los retos medioambientales y climáticos o de las crecientes desigualdades sociales.

Acuerdo marco: “No enfade a nadie” Cuando le hemos preguntado si en la perspectiva del acuerdo marco con Bruselas todavía ve un margen de maniobra para Suiza, Günter Verheugen ha respondido que tiene “una profunda simpatía por Suiza”. Pero, según él, para el país “no tendría sentido hacer demasiado ruido en torno a esta cuestión. No hay que enfadar a nadie. Lo que es importante para Suiza no lo es para los demás. La UE ha mostrado mejor disposición hacia ustedes de la que yo creía posible. [...] Hemos llegado a un punto de saturación”.

Traducción del francés: Lupe Calvo, swissinfo.ch

