No ocurre lo mismo con la Unión Democrática de Centro (UDC): el 81% de los votantes de la derecha conservadora se oponen a que el Gobierno entable negociaciones. Lo que llama la atención es que el 17% de los votantes de la UDC, o sea casi uno de cada cinco, sí aprueba que el Consejo Federal se proponga alcanzar un acuerdo marco.

El principal detonante de este cambio ha sido el ministro de Asuntos Exteriores. Este verano Ignazio Cassis cuestionó públicamente las que hasta ahora se consideraban “líneas rojas” que no había que traspasar. Cassis se refería concretamente a la regla de los ocho días: Actualmente, los trabajadores extranjeros tienen que anunciar su actividad laboral en Suiza con ocho días de antelación.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Todos los partidos salvo uno quieren un acuerdo marco con la UE Renat Kuenzi 26 de septiembre de 2018 - 06:00 Dos tercios de los suizos y suizas son partidarios de que el Gobierno negocie un acuerdo marco con la Unión Europea (UE). Algo que respaldan los partidos de centro y de izquierda. Solo la derecha conservadora (UDC) está en contra. Lo curioso es que casi uno de cada cinco de sus votantes quiere un acuerdo, según revela el nuevo barómetro electoral. El barómetro electoral confirma posiciones ya conocidas, pero sobre todo revela un gran cambio. Si hasta ahora los denominados “jueces extranjeros” centraban el debate en torno a un acuerdo marco, ahora lo hacen las medidas de acompañamiento a la libre circulación de personas. Estas medidas tienen como objetivo evitar el dumping salarial y social, es decir, que la llegada de mano de obra de la UE repercuta en los salarios y en las condiciones laborales en Suiza. Cassis y las “líneas rojas” El principal detonante de este cambio ha sido el ministro de Asuntos Exteriores. Este verano Ignazio Cassis cuestionó públicamente las que hasta ahora se consideraban “líneas rojas” que no había que traspasar. Cassis se refería concretamente a la regla de los ocho días: Actualmente, los trabajadores extranjeros tienen que anunciar su actividad laboral en Suiza con ocho días de antelación. Los sindicatos, que respaldan las medidas de acompañamiento, protestaron vehementemente y rompieron el diálogo con el Gobierno. El 59% de las personas encuestadas en Suiza son partidarias de que el Gobierno se siente a negociar un acuerdo marco con Bruselas. Son los que han respondido “sí” o “más bien sí” frente al 38% que están en contra (“no” o “más bien no”). El acuerdo marco cuenta con el mayor apoyo entre los votantes del Partido Socialista (86%), seguido de los Verdes Liberales (82%) y los Verdes (79%). Barómetro electoral La encuesta para el barómetro electoral se realizó entre el 13 y el 18 de septiembre de 2018 y se basa en las respuestas de unas 12 200 suizos y suizas con derecho a voto. Se trata de una encuesta que efectuó por internet el instituto de investigación sotomo de Zúrich por encargo del ente público SRG SSR, al que pertenece también swissinfo.ch. El 76% de los votantes del Partido Radical Liberal (derecha liberal) y el 75% del Partido Demócrata Cristiano (PDC, centro) quieren que el Gobierno negocie un acuerdo. No ocurre lo mismo con la Unión Democrática de Centro (UDC): el 81% de los votantes de la derecha conservadora se oponen a que el Gobierno entable negociaciones. Lo que llama la atención es que el 17% de los votantes de la UDC, o sea casi uno de cada cinco, sí aprueba que el Consejo Federal se proponga alcanzar un acuerdo marco. El respaldo a esta política es mayor entre las mujeres (62%) que entre los hombres (58%). Sorprende que el nivel de apoyo sea prácticamente el mismo en todas las franjas de edad: En el grupo de votantes de 18 a 25 años: un 60% a favor; entre los de 36 a 55, así como entre los mayores de 55 años: un 59%. Tesino en contra El desglose por regiones muestra que el mayor apoyo proviene de la Suiza francófona (66%), mientras que el 59% de los suizos germanoparlantes respaldan el plan del gobierno. En la Suiza de habla italiana, en cambio, la mayoría (55%) se manifiesta en contra de que Berna negocie un acuerdo marco. Los resultados del barómetro confirman una vez más que cuanto más alto el nivel de formación, mayor el apoyo. El 75% de los titulados universitarios o diplomados de una escuela superior dan luz verde al Consejo Federal para que inicie las negociaciones. Entre los encuestados que han cursado la enseñanza obligatoria y han realizado un aprendizaje son el 54%, y aunque son muchos menos, sí constituyen una mayoría. Acuerdo marco La UE exige desde hace años un acuerdo marco con Suiza. Últimamente Bruselas ha aumentado considerablemente la presión sobre Berna. Suiza intenta seguir adelante con la vía bilateral, la conclusión de acuerdos bilaterales por sectores que ha regulado hasta ahora sus relaciones con la UE. El acuerdo marco es un tema crucial tanto para la política interior como exterior de Suiza, entre otras cosas, con vistas a las elecciones legislativas previstas para octubre de 2019. El acuerdo marco institucional debe regular el acceso de Suiza al mercado común europeo. Concretamente, se trata de que Suiza retome automáticamente la legislación comunitaria en cuatro ámbitos. Hasta ahora para las nuevas leyes europeas se requerían nuevas negociaciones. Los cuatro ámbitos son: desarrollo del derecho, supervisión de los acuerdos, interpretación del derecho y resolución de litigios. En este último punto la UE se aferra a que sea en un tribunal de la UE. La UDC se opone al plan de un acuerdo marco con el argumento de que “jueces extranjeros” afectan a la soberanía de Suiza y eliminan la democracia directa.