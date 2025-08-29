Suiza volverá a examinar peticiones de asilo de ciudadanos sirios

Ginebra, 29 ago (EFE).- La Secretaría de Estado para la Migración de Suiza comunicó hoy que volverá a examinar a partir del 1 de septiembre las solicitudes de asilo de ciudadanos de Siria, un procedimiento que suspendió el pasado diciembre tras la caída del régimen de Bachar Al Asad.

En una primer fase solo se tramitarán los casos de personas vulnerables, al tiempo que se retomarán las decisiones sobre las personas que representen una amenaza para la seguridad interior o exterior de Suiza, indicó la entidad pública.

Igualmente, aclaró en la revisión de las solicitudes de asilo solo se tendrán en cuenta los motivos de huida que cumplan los criterios de la Ley de Asilo suiza y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, lo que excluye las consideraciones relacionadas con la situación general del país, como la inseguridad o las dificultades económicas.

Actualmente, unos 29.000 ciudadanos sirios residen en Suiza.

Siria se encuentra en una fase de transición marcada por una gran inestabilidad, entre otras razones por los enfrentamientos armados entre minorías y entre éstas y las fuerzas de seguridad.

A ello se agregan los bombardeos frecuentes perpetrados por Israel, que tiene tropas ocupando la zona desmilitarizada de los Altos del Golán.

Asimismo, mantiene posiciones militares del lado sirio del monte Hermón por considerarlas esenciales para su seguridad y para «la defensa» de la minoría drusa siria. EFE

