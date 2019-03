Por ello la extrema izquierda, organizaciones feministas, sindicatos y la comunidad musulmana lanzó un referéndum contra la ley. No obstante 55% de los votos lo rechazaron y respaldaron la legislación.

En uno de sus aparatados, esta ley prohíbe que los representantes políticos electos y los funcionarios porten en su vestuario signos religiosos en el espacio público. Aunque el texto de ley no habla con claridad de los signos a los que se refiere, bien se puede pensar en el velo para cubrir el rostro que utiliza la comunidad musulmana.

Suiza votó hoy por primera vez en 2019 y ha dicho claramente 'no' a la iniciativa popular que buscaba poner un tajante freno a las zonas de construcción en todo el territorio suizo.

El pueblo alpino de Verbier, en el cantón del Valais, un ejemplo del paisaje urbanizado en el territorio de Suiza. En este cantón, casi ocho de cada diez dijo 'no' a la iniciativa.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

No al freno radical de las zonas urbanizadas Patricia Islas 10 de febrero de 2019 - 12:40 Suiza votó hoy por primera vez en 2019 y ha dicho claramente 'no' a la iniciativa popular que buscaba poner un tajante freno a las zonas de construcción en todo el territorio suizo. El cierre de las casillas de voto fue a las doce del día, como de costumbre en los domingos de votaciones en Suiza. Y a menos de una hora de que el proceso de recuento de las papeletas de voto en casilla había iniciado ya se podía hablar de un claro rechazo al único tema que hoy se trató a escala nacional: la iniciativa popular ‘Frenar el crecimiento desordenado de la construcción’ lanzada por el ala juvenil del Partido Ecologista Suizo. En este mapa pueden verse los resultados en la votación de hoy: 63.7% de votos en contra de la iniciativa: Lo que la iniciativa quería era impedir que se creara toda nueva zona dedicada a la construcción en el territorio suizo. La única posibilidad de permitir un nuevo espacio para la edificación era ceder o liberar a la naturaleza un espacio dedicado hasta entonces a la construcción al menos del mismo tamaño. Con el rechazo de hoy en las urnas de esta iniciativa, la mayoría de los electores activos apoyaron las voces del Ejecutivo y el Legislativo federales que recomendaron fuese rechazada. Sin un contraproyecto en las manos, las autoridades federales tenían ya una carta fuerte: la existente Ley de Planificación Territorial (LPT), revisada y aprobada en una votación popular en 2013. Con ella se regula el panorama de la construcción en Suiza de aquí a 15 años. Además, obliga a los cantones a reducir las zonas de construcción sobredimensionadas para dejar espacio a la agricultura. Y los cantones trabajan ahora en la puesta en marcha de estas exigencias. Todos deben adaptar sus planes directores en la materia y presentarlos para su aprobación hasta el 30 de abril próximo ante el Ejecutivo federal. Y una nueva revisión de la LPT está en marcha. Medidas más que suficientes, indicaron los adversarios de la iniciativa: todos los partidos de centro y derecha del país. El impulso del ala juvenil del Partido Ecologista Suizo (PEZ) fue solo respaldado por el Partido Socialista (PS). Tanto para el PEZ como para el PS esta iniciativa - aunque hoy llevada al cajón de los recuerdos como les ocurre a nueve de diez iniciativas populares en este país - ha permitido atizar el debate sobre el cuidado del paisaje y ha ejercido una cierta presión para que las autoridades den una respuesta seria a esta preocupación que hoy fue el único tema tratado a nivel nacional en la primera cita con las urnas este 2019 en Suiza. Como de costumbre, la abstención es la ganadora de las votaciones. Apenas el 37.93% de los suizos con derecho a voto (mayores de 18 años) participaron en la cita de hoy. Votos locales Además del único tema de la votación a escala federal, a escala cantonal y municipal se votaron diversos temas. En Ginebra, por ejemplo, la ciudadanía aceptó en las urnas la ley cantonal sobre laicismo. Este nuevo «pacto laico» reposa en tres principios esenciales, sostienen las autoridades de Ginebra: el respeto a la libertad de consciencia y de credo, la prohibición de toda injerencia de la religión en el Estado y la neutralidad religiosa del Estado. "Ofrece un marco claro a las relaciones entre el Estado y los órganos religiosos". En uno de sus aparatados, esta ley prohíbe que los representantes políticos electos y los funcionarios porten en su vestuario signos religiosos en el espacio público. Aunque el texto de ley no habla con claridad de los signos a los que se refiere, bien se puede pensar en el velo para cubrir el rostro que utiliza la comunidad musulmana. Por ello la extrema izquierda, organizaciones feministas, sindicatos y la comunidad musulmana lanzó un referéndum contra la ley. No obstante 55% de los votos lo rechazaron y respaldaron la legislación. A nivel judicial se han presentado dos recursos en contra de esta ley. (Actualización con los resultados definitivos a las 15:40)