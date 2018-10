La mayoría de los suizos que deciden emigrar son jóvenes: la edad promedio es de 33 años en el caso de las mujeres y de 35 en el de los hombres, precisó D’Amato. El profesor de la Universidad de Neuchâtel anotó, no obstante, que los jubilados constituyen el 7% de las personas que abandonan Suiza.

Los suizos emigran sobre todo a Francia y Alemania Kai Reusser y Luigi Jorio 12 de agosto de 2016 - 17:22 La diáspora helvética en el mundo es cada vez más numerosa. Más de uno de cada diez suizos vive en el extranjero. La mayoría reside en Europa, especialmente en Francia y Alemania. A finales de 2015, eran más de 760 000 los suizos que residían fuera del país, una cifra que equivale a la población del cantón de Vaud. La diáspora helvética en el mundo se ha duplicado desde 1980. Con una colonia de casi 200 000 personas, Francia es el país que más expatriados helvéticos acoge. Y 3 982 suizos se mudaron 3 982 suizos se mudaron en 2014 al país vecino en 2014, según las cifras más recientes de la Oficina Federal de Estadística. En segundo lugar se sitúa Alemania, con 86 774 expatriados suizos a finales de 2015. Unos 2 667 dejaron la Confederación en 2014 para establecerse en suelo alemán. Hoy, la gente se desplaza mucho por diferentes motivos: turismo, familia, trabajo o estudios, explicó Gianni D’Amato, director del Foro Suizo para el Estudio de la Migración y la Población, durante el reciente Congreso de los Suizos en el Extranjero en Berna. La mayoría de los suizos que deciden emigrar son jóvenes: la edad promedio es de 33 años en el caso de las mujeres y de 35 en el de los hombres, precisó D’Amato. El profesor de la Universidad de Neuchâtel anotó, no obstante, que los jubilados constituyen el 7% de las personas que abandonan Suiza. Un estudio de Philippe Wanner, profesor del Instituto de Democracia y Socioeconomía de la Universidad de Ginebra, revela que buena parte de los emigrantes suizos proviene de regiones urbanas de Ginebra, Zúrich, Lausana, Berna y Basilea. ¿Ha dejado Suiza para establecerse en un país europeo o del resto del mundo? Comparta con nosotros los motivos que le llevaron a salir del país y envíenos un comentario.