¿Cuántos suizos viven fuera de su país? swissinfo.ch y SRF 12 de abril de 2018 - 15:00 A finales de 2017, el número de suizos residentes en el exterior sumaba 751 800 personas. El 62% de ellos se habían establecido en un país europeo. Hoy, cerca del 11% de los ciudadanos suizos viven en el exterior, según los datos más recientes de la Oficina Federal de Estadística. De ellos, prácticamente tres de cada cuatro tienen otra nacionalidad, además de la helvética. Y juntos conformarían el cuarto cantón más poblado de Suiza, detrás de Zúrich, Berna y Vaud. La mayor colonia suiza en el extranjero reside en Francia (196 300 personas), es decir, el 26,1% de la denominada ‘Quinta Suiza’. Alemania (88 600 personas), Italia (49 600), Reino Unido (35 000) y España (23 500) son los otros países donde más ciudadanos suizos se han establecido. Fuera de Europa, los principales destinos de emigración suiza son principalmente Estados Unidos (79 700), Canadá (39 700), Australia (24 900) e Israel (19 900). Las mujeres (409 700) constituyen el 54,5% de la colonia suiza en el extranjero y los hombres (342 100), el 45,5%. Esta relación varía según las regiones del mundo. En Europa, América y Oceanía la comunidad helvética es mayoritariamente femenina. En Asia, por el contrario, la mayoría son hombres. Desde este año la autoridad responsable del padrón de los suizos residentes en el exterior ya no es el Ministerio de Asuntos Exteriores, sino la Oficina Federal de Estadística.