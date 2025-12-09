Suman 29 los menores fallecidos en Cuba por dengue y chikunguña

La cifra de niños y adolescentes fallecidos en Cuba a causa del dengue y del chikunguña aumentó a 29, luego de que las autoridades sanitarias presentaran este lunes un nuevo balance que sitúa en 44 el total de decesos.

«Se acumulan en el país 44 fallecidos por arbovirosis (dengue y chikunguña)», declaró a la televisión cubana la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña.

La funcionaria precisó que de los 11 nuevos fallecidos registrados, siete fueron diagnosticados con chikunguña -seis de ellos menores de 18 años-, y otros cuatro por dengue, de los cuales dos eran menores de edad.

Hace una semana, Peña informó de la muerte de 33 cubanos, entre ellos 21 niños y adolescentes a causa del dengue y chikunguña, dos enfermedades transmitidas por mosquitos.

La epidemia de chikunguña comenzó en julio en la occidental provincia de Matanzas, vecina a La Habana, y ya se extendió de forma incontrolada a las 15 provincias de la isla de 9,7 millones de habitantes. También se reporta un fuerte brote de dengue.

Cuba enfrentó en el pasado fuertes epidemias de dengue, pero la chikunguña llegó al país por primera vez en junio de 2014, como parte de un brote regional que había comenzado a finales de 2013 y que afectó a países como Brasil, Colombia, Haití y República Dominicana.

Sin embargo, las autoridades cubanas lograron controlar entonces el pequeño brote registrado en Santiago de Cuba, 900 km al este de la capital.

Esta vez, el brote se salió de control debido a la falta de higiene, la basura acumulada y el agua almacenada en tanques para paliar la escasez que este año ha afectado a tres millones de cubanos, según las autoridades.

Los dos virus castigan a un país ya debilitado por su peor crisis económica en tres décadas, marcada por una falta de divisas que ha erosionado los servicios básicos -incluidos los hospitalarios- y los programas de prevención, como los de fumigación, afectados por la escasez de combustible.

