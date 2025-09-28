The Swiss voice in the world since 1935
Suman 31 los fallecidos por explosión de camión de gas en Ciudad de México

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 28 sep (EFE).- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México actualizó a 31 la cifra de fallecimientos por la explosión de un camión de gas el pasado 10 de septiembre en el este de la capital mexicana.

Según la última actualización del Gobierno capitalino, con corte a las 22:00 hora local del sábado (04:00 GMT del domingo), suman 31 muertos, 13 hospitalizados y 40 lesionados que ya han sido dados de alta de los centros de salud, tras el siniestro ocurrido en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con el listado, el más reciente fallecimiento fue el de Oscar Uriel García Rivera, un joven de 31 años que estaba internado en el Hospital General 20 de noviembre de la capital mexicana.

Con el deceso de García Rivera, suman 25 decesos de sexo masculino en este siniestro mientras que el resto son mujeres. En este siniestro tres de los hombres que perdieron la vida eran menores de 18 años.

La explosión, que para los habitantes de la Ciudad de México es una más graves en la historia reciente de la metrópoli, ocurrió cuando un camión cisterna con capacidad de 49.500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

En la cifra total de muertos también se encuentra el nombre del chofer del camión de gas, a quien las autoridades de la Ciudad de México acusaron de haber provocado el accidente por conducir a «exceso de velocidad».

No obstante, en videos de cámaras de vigilancia en la zona difundidos este día en medios mexicanos se observa al vehículo circular a una velocidad moderada, previo a la explosión.

Los análisis periciales y las indagatorias sobre el caso siguen en curso por parte de la fiscalía capitalina. EFE

abz/gad

