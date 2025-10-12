Suman 44 fallecidos y graves daños en 139 municipios por lluvias en México

Ciudad de México, 12 oct (EFE).- El Gobierno de México actualizó este domingo la cifra de fallecidos, que asciende a 44, por las fuertes lluvias que azotaron al país en los últimos días, dejando miles de damnificados y graves daños en 139 municipios.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) señaló en un comunicado que los 44 fallecimientos fueron reportados por los gobiernos de los estados centrales de Hidalgo (16), Puebla (9), Querétaro (1), y del estado oriental de Veracruz (18).

«El Gobierno de México expresa su solidaridad y acompañamiento integral a las familias afectadas, refrendando su compromiso de brindarles atención y apoyo en todo momento», se precisa en el comunicado.

La CNPC aseguró que se trabaja «de manera ininterrumpida» en 139 municipios, los cuales reciben «atención prioritaria» para restablecer servicios básicos y auxiliar a la población.

Las zonas más afectadas se ubican en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí (centro).

El Gobierno anunció además la habilitación de la línea telefónica 079 para brindar asistencia y apoyo en la búsqueda y localización de personas.

En su reporte del sábado, la CNPC informó de que aparte de los fallecidos hay al menos 27 desaparecidos tras el temporal de lluvias que provocó fuertes inundaciones, deslaves y derrumbes de viviendas y edificios EFE

