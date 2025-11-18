Suministro de aviones Rafale a Kiev no cambiará la marcha de la guerra, según el Kremlin

Moscú, 18 nov (EFE).- El Kremlin aseguró hoy que el suministro de aviones de combate franceses Rafale a Ucrania no cambiará la marcha de la guerra, en la que Rusia mantiene que sigue avanzando a lo largo de todo el frente desde la región de Járkov a la de Zaporiyia y el Donbás.

«No importa qué aviones le vendan al régimen de Kiev, esto no podrá cambiar la situación en el frente, no podrá cambiar la dinámica que vemos no sólo nosotros, sino también todos los expertos militares en el mundo», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.EFE

