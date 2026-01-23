Sun Pharma recibe autorización para vender su propia versión de Wegovy en la India

3 minutos

Nueva Delhi, 23 ene (EFE).- La farmacéutica india Sun Pharma anunció este viernes que ha obtenido la autorización del Controlador General de Fármacos de la India (DCGI, por sus siglas en inglés) para fabricar y comercializar su propia versión genérica del popular fármaco para la pérdida de peso Wegovy en el país.

Sun Pharma detalló en un comunicado emitido este viernes que lanzará el producto bajo la marca comercial Noveltreat. Este medicamento es un genérico de la semaglutida, el mismo ingrediente activo que utiliza la farmacéutica danesa Novo Nordisk en sus exitosos fármacos Wegovy, indicado para la obesidad, y Ozempic, para la diabetes, y llegará al mercado una vez expire la patente exclusiva de la firma europea en marzo de 2026.

«La obesidad y la diabetes se han convertido en dos de los mayores desafíos sanitarios para la India», destacó en el comunicado el director general de Sun Pharma, Kirti Ganorkar. «Estamos comprometidos a mejorar el acceso a la semaglutida genérica en todo el país tras el vencimiento de la patente», señaló el directivo, subrayando la necesidad de ofrecer opciones más accesibles económicamente sin especificar el precio final del producto.

Noveltreat estará disponible en cinco concentraciones de dosis: 0,25 mg/0,5 mL, 0,5 mg/0,5 mL, 1 mg/0,5 mL, 1,7 mg/0,75 mL y 2,4 mg/0,75 mL, con una dosis de mantenimiento de 2,4 mg una vez a la semana. El producto, indicado para personas con obesidad, se administra mediante una pluma precargada fácil de usar, diseñada para facilitar una dosificación conveniente y precisa.

La autorización del fármaco coincide con el creciente interés de la industria india por la semaglutida ante la inminente expiración de la patente de Novo Nordisk en marzo de 2026, lo que ha intensificado la carrera entre las empresas.

Con este anuncio, Sun Pharma se convierte en el segundo gran fabricante del país en confirmar la aprobación para la semaglutida. Su principal competidor, Dr. Reddy’s, anunció a principios de esta semana que también había recibido luz verde para fabricar y vender la versión genérica de Ozempic.

Ambas compañías preparan sus versiones genéricas con la vista puesta tanto en el mercado local como en el internacional, en un contexto marcado por las disputas legales con Novo Nordisk que ha emprendido acciones para impedir una comercialización anticipada y frenar las exportaciones desde la India a países donde sus derechos de exclusividad todavía no han vencido.

La India, que concentra la segunda mayor población de adultos con diabetes del mundo, registra además un crecimiento sostenido de sobrepeso y obesidad. Según la última Encuesta Nacional de Salud Familiar, un 24 % de las mujeres y un 23 % de los hombres presentan exceso de peso. EFE

mtv/ah