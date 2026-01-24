Sundance rinde tributo a Robert Redford en su nostálgico e histórico adiós a Park City

Mónica Rubalcava

Park City (EE.UU.), 23 ene (EFE).- «Robert Redford eres un Dios para mí». La frase lanzada este viernes por el director Gregg Araki antes de presentar su nueva película ‘I Want Your Sex’, resume el espíritu que atraviesa esta edición del Festival de Sundance: un homenaje colectivo a la estrella de Hollywood que convirtió a Park City (Utah) en el epicentro del cine independiente y que hoy es despedida con nostalgia por artistas, público y organizadores.

«Creo que jamás nadie en la industria de Hollywood pensó, voy a usar mi increíble y poderoso talento de superestrella para crear este espacio para cineastas rarísimos con diferentes voces», dijo Araki. «Posiblemente sin Sundance, yo no estaría aquí»,añadió el exponente del New Queer Cinema, quien comenzó su carrera en este encuentro en 1992 con ‘The Living End’.

La figura de Redford siempre ha estado presente en el Festival de Sundance: en los videos introductorios de los estrenos en los emblemáticos teatros de la pequeña y montañosa Park City, en las anécdotas de quienes tuvieron la fortuna de conocerlo, o en la especulación sobre su vida cuando dejó de recorrer las calles de la pintoresca ciudad que en esta época del año combina el cine con el esquí por igual.

Este año su leyenda ha crecido. El actor, que supo fusionar talento, belleza y activismo, falleció el pasado 16 de septiembre a los 89 años en su casa de Utah, dejando un vacío en una comunidad en pleno momento de cambio para el festival de cine independiente más influyente de EE.UU.

«Hay pérdida, pero también hay oportunidad. Recordar lo que hizo y por qué, y llevarlo con nosotros en nuestras decisiones», dijo Amy Redford, hija del actor y miembro del consejo de administración del Instituto Sundance, en un encuentro con medios.

El festival, dirigido por Eugene Hernandez, se trasladará a la ciudad de Boulder, Colorado, a partir de 2027, en medio de un proceso de reconfiguración marcado por presiones financieras y cambios en el consumo del cine independiente, tras más de cuatro décadas de historia.

En las alfombras rojas de los estrenos de este año los organizadores portan por gusto pines con la foto de Redford en su inolvidable atuendo de Sundance Cassidy, su personaje en la cinta ‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’, que lo catapultó a la fama a finales de la década de 1960: «Los hizo un compañero para nosotros», contó una de ellas a EFE.

En los autobuses gratuitos que conectan la muy transitada ciudad, los asistentes se presentan, comentan las películas que acaban de ver y no falta la frase común: «El festival se llama así por esa película».

Michelle Satter, directora sénior fundadora de los Programas para Artistas del Instituto Sundance, y amiga cercana del actor de ‘El Golpe’ (1973) contó a EFE: «Todos los días pienso en él».

«Redford siempre será mi luz guía, su visión profunda, su amor por contar historias y por los artistas, y su capacidad de unirnos a todos como comunidad, tiene un significado más grande del que jamás podría imaginar», añadió.

Otros menos cercanos, como el programador del festival Basil Tsiokos, recuerda la naturalidad con la que el ícono hollywoodense se paseaba por el festival y participaba en sus eventos.

«Recuerdo que una vez fue llamado de manera sorpresiva al escenario para participar en una sesión de preguntas y respuestas de una película que estaba moderando. Fue totalmente inesperado y de la nada tuve que improvisar. Él era muy generoso, muy cercano y siempre apoyó y acompañó a los cineastas, aseguró a EFE.

El cambio de sede representa, para muchos asistentes, el final definitivo de su vínculo con Sundance. Aaron, un empresario de 49 años que ha viajado al festival durante veinte años, confiesa que no está interesado en asistir a Boulder.

«Park City es especial, no solo por la nostalgia de que aquí empezó, sino que se apodera de toda la ciudad y sientes que estás en un campamento de cine de invierno y eso es lo que lo hace tan increíble», dice el originario de Los Ángeles.

Una residente de la ciudad asegura que la comunidad está dividida en sus opiniones. Aunque se dijo seguidora del festival, señaló que esta edición será la última a la que asista: «No estoy triste, es momento de que se vaya; tenemos que dejarlo ir y creo que Boulder será una nueva etapa de aprendizaje», dijo a EFE.

Pero no todos se sienten así, Nicole Reagan, de Atlanta, ha viajado en siete ocasiones al evento y le emociona el futuro que tendrá.

«Aunque hay un sentimiento agridulce, creo que es emocionante el nuevo capítulo que le espera al festival», mencionó a EFE.

El Festival de Sundance anunciará a sus ganadores el 30 de enero, pero continuará con actividades hasta el 1 de febrero. Todavía se espera la presencia de artistas como Natalie Portman, Olivia Colman, Ethan Hawke, Jenna Ortega, entre otros. EFE

