Sundial House, la editorial que tiende puentes bilingües para la literatura iberoamericana

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Madrid, 14 jun (EFE).– El mercado editorial más grande del mundo es el estadounidense, en donde solo el tres por ciento de los títulos son traducciones. En este contexto surge Sundial House, una casa editora dedicada a proyectar la literatura en español, portugués y lenguas no hegemónicas hacia el público anglófono.

La editora puertorriqueña Eunice Rodríguez Ferguson, quien participó en diferentes eventos de la Feria del Libro de Madrid de este año, decidió fundar en 2022 el sello editorial con el objetivo de continuar con la labor que, el entonces Instituto de las Españas, inició en 1920 con la publicación la primera edición de ‘Desolación’ (1922), de la Premio Nobel chilena Gabriela Mistral.

En el seno del hoy llamado Departamento de Estudios de Culturas Latinoamericanas e Ibéricas y a través de Columbia University Press, Sundial House ha publicado títulos bilingües de autores como Valeria Correa Fiz de Argentina, Juliana Rozo de Columbia y Carlos Pintado de Cuba, entre muchos otros.

El proyecto enfoca sus esfuerzos en relatos cortos y poesía de autores poco representados en ediciones traducidas y bilingües, con el fin de acercar estas voces a nuevas audiencias en Norteamérica.

En conversación con EFE, Rodríguez Ferguson destacó la importancia de que esta clase de relatos lleguen a todos, pero en especial a las manos de los hijos de inmigrantes que nacieron en Estados Unidos y que en muchas ocasiones no pueden leer los textos provenientes de sus países de procedencia en el idioma original.

Para una editorial como esta las Ferias del Libro son una importante plataforma de difusión a nivel internacional, así como un espacio en donde conectar y fortalecer sus vínculos institucionales.

Su siguiente serie será publicada en octubre, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Nueva York en donde estrenarán títulos de autores de América Latina y ya preparan una nueva serie con autores en lenguas ibéricas para el próximo año. EFE

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