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Sunwing y WestJet suspenden indefinidamente sus paquetes turísticos a Cuba

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Toronto (Canadá), 5 jun (EFE).- El grupo turístico canadiense Sunwing Vacations Group anunció este viernes la suspensión indefinida de todas sus operaciones en Cuba, una decisión que afecta a las marcas Sunwing Vacations, WestJet Vacations y WestJet Vacations Québec.

La compañía, integrada en el grupo canadiense WestJet, señaló en un comunicado que la medida se adopta tras una revisión de su programa en Cuba y de las actuales condiciones operativas en el país caribeño. Aunque no precisó las razones concretas de la decisión, indicó que la suspensión permanecerá vigente «hasta nuevo aviso».

El anuncio supone un cambio significativo respecto de los planes comunicados en abril, cuando se cumple este viernes el plazo dado por Washington para que las entidades extranjeras se desvinculen del entramado gubernamental en sectores estratégicos si quieren evitar sanciones. EFE

jcr/lfp/cpy

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