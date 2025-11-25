Superávit comercial de UE con EEUU cae 13,3% en el tercer trimestre hasta 40.800 millones

Bruselas, 25 nov (EFE).- La Unión Europea (UE) registró un superávit comercial de 40.800 millones de euros con Estados Unidos en el tercer trimestre del año, lo que supuso un descenso del 13,3 % con respecto al de 47.100 millones anotado en el segundo trimestre, informó este martes la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

Además, el superávit fue un 49,7 % menor si se compara con el de 81.200 millones de euros obtenido en el primer trimestre de 2025, el cual destacó por el fuerte aumento de las exportaciones a Estados Unidos ante la posibilidad de que este país impusiera aranceles, apuntó Eurostat.

En el tercer trimestre de 2025, la UE registró un superávit comercial en productos químicos y afines, maquinaria y vehículos, otros productos manufacturados y alimentos y bebidas.

Por el contrario, se registraron déficits en energía, materias primas y otros productos.

El superávit comercial de productos químicos y afines disminuyó en el segundo y tercer trimestres (24.700 y 23.000 millones de euros, respectivamente) tras alcanzar su máximo en el primer trimestre (54.100 millones) dada la inminente imposición de aranceles por parte de Estados Unidos.

Eurostat recordó que, desde el primer trimestre de 2021, las importaciones de la UE procedentes de los Estados Unidos han seguido una pauta similar a la de las procedentes del resto del mundo hasta el segundo trimestre de 2022.

Sin embargo, tras la guerra de Rusia contra Ucrania, la UE aumentó las importaciones de productos energéticos procedentes de los Estados Unidos. Como resultado, las importaciones procedentes desde ese país crecieron más que las del resto del mundo y se mantuvieron en un nivel comparativamente más alto, concluyó la oficina estadística. EFE

