Superviviente de la explosión en una mina china describe «nube de humo que olía a azufre»

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Pekín, 23 may (EFE).- Un superviviente de la explosión de gas ocurrida este viernes en la mina Liushenyu, en la provincia china de Shanxi (centro), describió cómo logró escapar entre una «nube de humo» con olor a azufre, en uno de los primeros testimonios difundidos sobre un siniestro que deja al menos 90 muertos, según medios estatales chinos.

El trabajador, de nombre Wang Yong, explicó a la cadena estatal CCTV que se encontraba en el frente de trabajo 311 cuando comenzó a percibir humo, sin haber escuchado antes «ningún ruido».

«Entonces olí algo como azufre, como cuando hay una voladura», señaló Wang, que añadió que en ese momento empezó a avisar a otros compañeros para que corrieran hacia la salida.

Durante la huida, el minero aseguró que vio a personas afectadas por el humo y que él mismo perdió el conocimiento.

«Vi a gente ahogada por el humo. Yo también me desmayé. Después de estar tumbado más de una hora, me desperté solo, desperté también a la gente que tenía al lado y salimos de la mina», relató, citado por CCTV.

La explosión se produjo a las 19:29 hora local del viernes (11:29 GMT) en la mina Liushenyu, situada en el distrito de Qinyuan, en la ciudad de Changzhi, cuando en el interior trabajaban 247 personas.

Las cifras oficiales han ido aumentando a lo largo de este sábado. En un primer balance divulgado a primera hora del sábado, las autoridades habían informado de 8 fallecidos, 201 rescatados y 38 atrapados bajo tierra.

Horas después, los balances difundidos por medios estatales elevaron sucesivamente la cifra a más de 50 muertos, luego a 82 y posteriormente a 90.

CCTV informó además de que los heridos han sido trasladados a hospitales, donde reciben tratamiento por exposición a gases tóxicos, principalmente mediante oxigenoterapia hiperbárica.

La cadena agregó que los centros médicos también han destinado psicólogos para atender a los supervivientes, mientras continúan las labores de rescate. EFE

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