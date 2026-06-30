Supervivientes montan carpas en torno a los edificios de la Misión Vivienda de Chávez

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Saraí Coscojuela

Catia La Mar (Venezuela) 30 jun (EFE).- Supervivientes del doble terremoto en Venezuela han instalado carpas como refugio temporal en las inmediaciones de sus edificios destruidos en La Guaira, que fueron construidos en la era del presidente fallecido Hugo Chávez como parte del programa de social Misión Vivienda, creado en 2011.

«Con la voluntad de Dios, hay que tener fe, la fe mueve montaña y aquí estamos para contarla», declaró a EFE Janet Orta, una superviviente de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que destruyeron por completo su apartamento, situado en planta baja, y que han dejado más de 1.900 muertos.

Orta relata que no le dio tiempo de salir de su casa cuando empezó el terremoto y quedó atrapada junto con su hija, hasta que una hora después la labor de sus vecinos le permitieron salir a la superficie.

Desde el miércoles pasado, cuando se registró el terremoto en la zona norte de Venezuela, está durmiendo junto a otros vecinos en las inmediaciones de su edificio, completamente destruido, en el estado más afectado y considerado la zona cero de la devastación.

Sin embargo, Orta dijo que el Gobierno de Venezuela contabilizó al número de damnificados para luego trasladarlos a uno de los refugios que habilitó.

Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional se acercan a los habitantes de la urbanización para preguntarles varios datos y con eso, de acuerdo al testimonio de los residentes, recibir ayuda para poder trasladar los objetos personales que no sufrieron daños en el terremoto.

Mientras tanto, otros residentes llegan con camiones para sacar colchones, así como cestas de ropa sucia.

Los vecinos aseguran que en esa urbanización es difícil contar la cantidad de personas que murieron en los terremotos.

Una muje aseguró que ocho de sus familiares fallecieron, entre ellos su hermano y su madre.

Varias ONG han criticado el programa Misión Vivienda, al considerar que se usó como propaganda política y este tipo de edificaciones ponía en riesgo la seguridad de familias enteras.

«Se ha convertido en una compleja estructura que propicia el manejo irregular de recursos del Estado y que, en muchos casos, pone en riesgo la seguridad de familias enteras por las fallas de infraestructura que muchos urbanismos presentan», denunció hace años la organización Transparencia en un publicación en su página web.

En otra publicación, la misma ONG subrayó que numerosos edificios de Misión Vivienda fueron construidos en «zonas de riesgo, con materiales inadecuados y de manera precipitada, lo que ha generado inconvenientes en techos, paredes y pisos de viviendas relacionados con filtraciones, grietas, hundimientos y otros problemas».

El doble terremoto ha dejado al menos 1.943 muertos y 10.571 heridos, según el último parte del Gobierno, que cifró hoy en 6.461 las personas que han sido rescatadas

De acuerdo con los últimos datos oficiales, 855 edificios sufrieron daños en Venezuela, de los cuales 189 «colapsaron de forma total».

Además, se estima que aproximadamente 30.000 personas, entre visitantes y residentes, estaban en las zonas de Caraballeda y Catia La Mar, en La Guaira.

El Gobierno no actualiza el número de desaparecidos. EFE

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