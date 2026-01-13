¿Supone China una amenaza para Groenlandia como asegura Trump?

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con tomar Groenlandia por la fuerza a Dinamarca, su aliado en la OTAN, para evitar que caiga en manos de China, pero un análisis detallado resta importancia al papel de Pekín en esta isla ártica.

Esto es lo que se sabe sobre la presencia de China en la región.

– ¿Barcos chinos por doquier? –

Trump afirma que, sin la intervención de Estados Unidos, Groenlandia tendría «buques de guerra y submarinos chinos por todas partes», pero en realidad la presencia militar de Pekín en el Ártico impresiona poco.

«Groenlandia no está llena de barcos chinos y rusos. Esto es un sinsentido», sostiene Paal Sigurd Hilde, del Instituto Noruego de Estudios de Defensa.

En otras partes del Ártico, la modesta presencia militar de China ha crecido en colaboración con Rusia desde la invasión de Ucrania en 2022.

«La única vía de China para ganar una influencia significativa en el Ártico pasa por Rusia», afirma Hilde.

Los dos países han aumentado las operaciones conjuntas en el Ártico y la guardia costera, como una patrulla de bombarderos en 2024 cerca de Alaska.

China también opera un puñado de rompehielos equipados con minisubmarinos de aguas profundas, que podrían mapear el fondo marino -algo potencialmente útil para un despliegue militar- y satélites para la observación del Ártico. Pekín dice que son para la investigación científica.

– ¿Está creciendo la influencia de China? –

Estas actividades son «preocupaciones potenciales de seguridad si el ejército de China o los activos vinculados al ejército establecen una presencia regular en la región», señala Helena Legarda del Instituto Mercator de Estudios Chinos en Berlín.

«China tiene ambiciones claras de expandir su huella e influencia en la región», añadió.

China lanzó el proyecto de la Ruta de la Seda Polar en 2018, el brazo ártico de su iniciativa transnacional de infraestructura de la Franja y la Ruta, y tiene como objetivo convertirse en una «gran potencia polar» para 2030.

Ha establecido estaciones de investigación científica en Islandia y Noruega. Sus empresas han invertido en proyectos como el gas natural licuado ruso y una línea ferroviaria sueca.

La competencia con China por los recursos y el acceso a las rutas comerciales en el Ártico podría amenazar los intereses europeos, según Legarda.

Pero desde hace un tiempo algunos países oponen resistencia. Las propuestas para comprar una estación naval abandonada en Groenlandia y un aeropuerto en Finlandia han fracasado.

Algunas voces apuntan a la presión de Estados Unidos para que los países rechacen a las empresas chinas.

En 2019, Groenlandia optó por no utilizar la tecnología de Huawei para sus redes 5G.

Rusia sigue siendo la excepción, con múltiples inversiones chinas en recursos y puertos a lo largo de la costa norte del país.

– ¿Qué busca China? –

Groenlandia tiene las octavas reservas mundiales de tierras raras, vitales para tecnología de vehículos eléctricos y equipos militares, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Aunque China domina la producción global de estos materiales críticos, sus intentos de aprovechar los recursos de Groenlandia han tenido un éxito limitado.

El gobierno local frenó un proyecto vinculado a China en un enorme yacimiento en Kvanefjeld en 2021 debido a preocupaciones ambientales, y otro yacimiento en el sur de Groenlandia fue vendido a una empresa con sede en Nueva York en 2024.

«Se temió en Dinamarca y Estados Unidos que las inversiones mineras, varias veces superiores al PIB de Groenlandia, pudieran haber llevado a una influencia china hace una década, pero las inversiones nunca se materializaron», explicó Jesper Willaing Zeuthen, profesor asociado de la Universidad de Aalborg.

– Transformar rutas –

La Ruta de la Seda Polar tiene como objetivo conectar a China con Europa a través de rutas árticas cada vez más accesibles a medida que el aumento de las temperaturas derrite el hielo marino del Ártico.

China y Rusia acordaron en octubre desarrollar la Ruta Marítima del Norte (NSR) a lo largo de la frontera de Rusia.

El año pasado, un barco chino llegó al Reino Unido en 20 días a través del Ártico, la mitad del tiempo de la ruta regular por el Canal de Suez.

El paso podría transformar el transporte marítimo global y reducir la dependencia de China del estrecho de Malaca.

Pero los barcos necesitan cierto equipamiento para viajar a través del hielo en una zona donde la niebla dificulta la navegación y el clima es extremo.

Los barcos chinos realizaron solo 14 viajes por la NSR el año pasado. Transportaron principalmente gas ruso.

Existe otra ruta posible, el Paso del Noroeste, a través del archipiélago canadiense, que podría mitigar el riesgo de un paso dominado por Rusia y China.

La NSR no pasa por Groenlandia, por lo que no explica la afirmación de Trump sobre los barcos chinos.

Zeuthen niega señales de actividad militar china en la parte ártica de Groenlandia ni en sus alrededores. «Los problemas de seguridad actuales son muy difíciles de identificar», dijo.

