Supremo de Brasil arropa a un juez cuestionado por su relación con un banquero sospechoso

São Paulo, 23 ene (EFE).- El Tribunal Supremo de Brasil arropó este viernes al magistrado José Antônio Dias Toffoli, cuestionado por la prensa por sus relaciones con un banquero que está en prisión domiciliaria por supuestos fraudes.

La presidencia de la alta corte publicó dos comunicados casi consecutivos, uno la noche del jueves y otro la mañana de este viernes, en defensa de Toffoli, quien asumió la investigación del caso del Banco Master, una pequeña institución financiera liquidada el pasado noviembre por orden del Banco Central debido a fraudes millonarios.

El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, se ha referido al caso, que investiga la emisión de créditos falsos por valor de 12.000 millones de reales (2.270 millones de dólares o 1.930 millones de euros), diciendo que «puede tratarse del mayor fraude bancario» de la historia de Brasil.

La investigación discurre en la Corte Suprema, en lugar de en la justicia ordinaria, por decisión de Toffoli, bajo el argumento de que en el caso figuran autoridades que gozan de foro privilegiado, y por ello también decretó el secreto de sumario.

Esas decisiones han levantado suspicacias en la prensa, que en las últimas semanas ha ido destapando informaciones que vinculan indirectamente a Toffoli con el Banco Master, dirigido por Daniel Vorcaro, quien está en prisión domiciliaria.

Una de las informaciones periodísticas desveló que la familia de Toffoli vendió un complejo hotelero de lujo en el sur de Brasil, el Tayayá Aqua Resort, a un cuñado del banquero investigado, llamado Fabiano Zettel, por unos 6,6 millones de reales (cerca de 1,2 millones de dólares).

No obstante, después de esa venta, realizada en 2021, el juez ha seguido viajando semanalmente al complejo de ocio, donde posee una casa, según la prensa.

Los registros de los viajes han sido constatados con datos públicos sobre el pago de dietas al equipo de seguridad que acompaña al magistrado del Supremo.

En uno de sus comunicados de apoyo a la gestión del magistrado, la jefatura de la alta corte también se vio obligada a aclarar este viernes el papel necesario que ejerce la policía judicial en la protección de los magistrados, que son objeto de «amenazas».

Al margen del hotel de lujo, la prensa también destapó que, pocos días antes de asumir la investigación del caso, Toffoli coincidió con uno de los abogados del Banco Master en un avión privado de un empresario con destino a Lima para asistir a la final de la Copa Libertadores.

El caso también ha puesto en la mira a otro juez del Supremo, Alexandre de Moraes, relator del juicio que llevó a la condena por golpe de Estado al expresidente Jair Bolsonaro.

Según la prensa, el bufete de abogados de la esposa de Moraes, Viviane Barci de Moraes, firmó en 2024 un contrato con el Banco Master valorado en 129 millones de reales (unos 25 millones de dólares).

Más allá de la esfera del Tribunal Supremo, el caso también puede salpicar a políticos puesto que el Banco Master vendió parte de su cartera de crédito al BRB, banco público controlado por el Gobierno del Distrito Federal de Brasilia, que puede sufrir pérdidas millonarias.

El Tribunal de Cuentas también ordenó una revisión del procedimiento de liquidación extrajudicial ordenada por el Banco Central, ente que este viernes también se vio obligado a desmentir que no intermedió en la venta de la cartera del Master al BRB. EFE

