Supremo de Brasil da a redes sociales 60 días para adaptarse a normas de contenido ilegal

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Río de Janeiro, 11 jun (EFE).- La Corte Suprema de Brasil fijó este jueves un plazo de 60 días para que las plataformas de redes sociales adopten las medidas necesarias para garantizar la retirada de contenidos ilegales, en cumplimiento de una decisión que las hizo corresponsables por la publicación de mensajes delictivos de terceros.

La medida reglamenta el fallo aprobado por el propio tribunal en junio del año pasado, cuando una mayoría de ocho de los once magistrados concluyó que las plataformas como Facebook, Instagram y X (la antigua red social Twitter) pueden ser responsabilizadas por daños causados por la publicación de contenidos ilícitos incluso sin una orden judicial previa.

La nueva decisión fija el período de adaptación para las plataformas, que deberán implementar sistemas capaces de identificar y remover publicaciones con contenido considerado ilegal por la legislación brasileña.

Entre los materiales que deberán ser objeto de actuación inmediata figuran mensajes de carácter antidemocrático, apología o incitación al terrorismo, contenidos racistas, pornografía infantil, inducción o instigación al suicidio y otras publicaciones que vulneren derechos fundamentales o representen riesgos graves para la sociedad.

Según el Supremo, las plataformas tienen que establecer procedimientos transparentes para la recepción y el análisis de denuncias, así como mecanismos de autorregulación compatibles con las exigencias fijadas por el tribunal.

La decisión deriva del acuerdo mayoritario de que las empresas tecnológicas tienen el deber de actuar cuando sean notificadas sobre contenidos ilícitos, sin necesidad de esperar una determinación judicial en todos los casos.

El plazo de adaptación fue fijado en desarrollo de un juicio en que el Supremo analiza nueve recursos de las plataformas, principalmente Facebook y Google, contra la norma que las hace responsables por las publicaciones de terceros.

Tres de los magistrados votaron este jueves en contra de ampliar la responsabilidad de las plataformas y defendieron mantener la exigencia de una orden judicial para la retirada de contenidos, al considerar que esa fórmula ofrece mayores garantías para la libertad de expresión.

El presidente del Supremo, Edson Fachin, propuso incluir una salvaguarda para proteger a las plataformas cuando exista duda sobre un contenido debe ser removido o no.

Esta posibilidad, junto con otras peticiones de las plataformas, será analizada por la Corte Suprema en sesiones programadas para la próxima semana, cuando divulgarán las normas que tienen que seguir las plataformas para cumplir la ley. EFE

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