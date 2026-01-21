Supremo de EE.UU. escucha argumentos sobre el despido de Trump de la gobernadora de la Fed

Washington, 21 ene (EFE).- El Supremo de Estados Unidos escucha este miércoles argumentos sobre la legalidad del despido de la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, por el mandatario estadounidense, Donald Trump, en una audiencia a la que se prevé asista el presidente del banco central, Jerome Powell, y donde está en juego la independencia de la entidad.

El alto tribunal, que permitió en octubre que Cook permanezca en su puesto hasta emitir una decisión, estudiará si Trump puede destituir a la economista, a quien el mandatario despidió a finales de agosto pasado alegando su implicación en un supuesto fraude hipotecario.

La inusual presencia del presidente de la Fed es vista como un gesto de apoyo a la gobernadora y refleja lo crucial del caso, en medio de la continua presión de Trump sobre el banco central y específicamente sobre Powell, al que ha pedido insistentemente un recorte más agresivo de tipos de interés e incluso ha llegado a ofender llamándolo «cretino».

El propio Powell anunció la semana pasada que es objeto de una investigación federal iniciada por el Departamento de Justicia por su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del banco central.

La Corte Suprema aceptó celebrar una vista oral después de que la Administración Trump hiciera una petición por vía urgente para tratar de hacer efectivo el despido de Cook, a la que la Casa Blanca acusa de fraude hipotecario, algo que ésta niega.

A pesar de las afirmaciones del republicano, Cook no ha sido acusada formalmente de ningún delito.

No obstante, Trump ha insistido en que estas acusaciones constituyen por sí solas un motivo suficiente para destituir a Cook, nombrada para el cargo por el entonces presidente estadounidense Joe Biden en 2022.

Si Trump logra despedir a la economista, sería la primera vez en los más de cien años de historia de la Fed que un presidente estadounidense destituye a un miembro de la Junta de Gobernadores de la entidad, cuya independencia para tomar decisiones es crucial para su buen funcionamiento, según insiste Powell.

La Ley de la Reserva Federal de 1935 impide a un mandatario destituir a cualquier miembro de la Junta de la Fed, salvo «con causa justificada», lo que generalmente se interpreta como negligencia o malversación en el cargo. Esto garantiza la protección contra injerencias y la politización de las decisiones de política monetaria.

El cese de la gobernadora permitiría a Trump nombrar un nuevo miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), con derecho a voto en materia de política monetaria.

En su intervención este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos, Trump volvió a cargar contra el presidente de la Fed, al que ha apodado ‘Tardón’ por su cautela en bajar los tipos de interés.

«Siempre va demasiado tarde con las tasas de interés (…). Así que vamos a tener a alguien excelente y esperamos que haga un buen trabajo», dijo en referencia a la candidatura que presentará para la presidencia de la Fed una vez que Powell termine su mandato en mayo. EFE

