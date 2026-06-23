Supremo de EE.UU. falla a favor de que Exxon Mobil reclame por bienes confiscados en Cuba

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Washington, 23 jun (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló a favor de que la estadounidense Exxon Mobil, la mayor petrolera del mundo, pueda proseguir con su demanda contra la cubana Corporación Cimex para solicitar compensaciones por los bienes confiscados por el Gobierno de Cuba en 1960.

El alto tribunal considera la prevalencia de la ley federal Libertad y Solidaridad Democrática Cubana de 1996, también llamada Ley Helms-Burton, sobre la llamada excepción de la ley FSIA que protegía por inmunidad a Estados extranjeros y a sus entidades.

La demanda de Exxon podría seguir ahora su curso en los tribunales y brinda más impulso a la posibilidad de que empresas extranjeras puedan demandar compensaciones por dichas expropiaciones en la isla. EFE

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