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Supremo de EEUU dice fabricantes de glifosato no necesitan advertir de riesgo de cáncer

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Filadelfia (EE.UU.), 25 jun (EFE).- El Tribunal Supremo de EE.UU. consideró este jueves que los estados del país no pueden obligar a fabricantes de glifosato, herbicida de uso agrícola, a que alerten sobre su posible riesgo cancerígeno puesto que la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) no ha establecido que la exposición al producto provoque cáncer.

El fallo supone una victoria para el gigante agrícola Monsanto, que está en el origen del caso después de que una corte de Misuri condenara a la multinacional a compensar a un demandante que desarrolló línfoma de Hodgkin por no advertir que su herbicida podía causar esta enfermedad. EFE

asb/lss

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