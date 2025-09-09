The Swiss voice in the world since 1935

Supremo deja a Trump retener provisionalmente 4.000 millones de dólares de ayuda exterior

Washington, 9 sep (EFE).- La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió este martes la orden judicial que obligaba a la Administración del mandatario, Donald Trump, a ejecutar 4.000 millones de dólares destinados a ayuda exterior.

El Supremo, mediante una orden de emergencia firmada por el presidente del tribunal, John Roberts, dejó en pausa el fallo de un juez federal que exigía a la Casa Blanca liberar los fondos ya aprobados por el Congreso, según informaron medios locales.

Con esta decisión, el Gobierno recupera margen en el pulso por el control del gasto público y mantiene congelados los 4.000 millones de dólares mientras el caso sigue en revisión. El Gobierno alegó que enviar esos fondos al extranjero sería un «impedimento» para la política exterior que busca aplicar.

El Supremo ha pedido a los demandantes, entre ellos grupos y organizaciones afectados por el recorte, que antes del viernes presenten sus argumentos de por qué los recursos deberían ejecutarse, por lo que el congelamiento sigue siendo provisional.

Trump ha impulsado recortes en la asistencia exterior desde su regreso al poder en enero y ha debilitado buena parte de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

La actual financiación federal vence el 30 de septiembre y la Casa Blanca insiste en que no bloquea «toda la asistencia internacional», ya que asegura que desembolsará otros 6.500 millones de dólares aprobados por el Congreso. EFE

