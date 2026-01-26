Supremo israelí anunciará pronto su decisión sobre el acceso de prensa extranjera a Gaza

Jerusalén, 26 ene (EFE).- El Tribunal Supremo israelí comunicará «próximamente» su decisión sobre la petición de la Asociación de la Prensa Extranjera (FPA, por sus siglas en inglés) de permitir la entrada independiente de la prensa en Gaza, vetada por Israel desde el inicio de su ofensiva el 7 de octubre de 2023, según afirmaron los jueces durante una vista este lunes.

«Creo que debemos confiar en que el Tribunal Supremo será capaz de encontrar el equilibrio entre las consideraciones de seguridad y la libertad de prensa, la libertad de expresión y el periodismo independiente», declaró a la prensa Gilead Sher, abogado de la FPA, tras la vista. El fallo, añadió Sher, «debería emitirse en unos días».

La petición, presentada en 2024, fue aplazada diez veces antes de la vista de este lunes, en la que los abogados de la organización de periodistas volvieron a defender que la prohibición de la entrada de la prensa al enclave palestino supone «un gravísimo daño» al derecho de los reporteros a ejercer su trabajo, así como al derecho del público a recibir información.

Por su parte, la Fiscalía se opuso alegando que la entrada de periodistas extranjeros supondría un riesgo mortal innecesario para ellos así como para los soldados israelíes destinados a la Franja. Además, sostuvo que permitir «la entrada a periodistas no se considera parte de los derechos que la ley internacional exige que cumpla Israel».

El equipo de abogados de la FPA insistió en el derecho de los más de 400 periodistas afincados en Israel a acceder a la Franja, así como en su disposición a firmar un documento asumiendo la plena responsabilidad sobre los riesgos.

Tras una discusión a puerta cerrada con la Fiscalía y representantes del Ejército israelí, los jueces comunicaron que harán saber su decisión «próximamente».

Tania Kraemer, presidenta de la FPA, dijo a EFE tras la vista sentir un «optimismo cauteloso» al considerar que los jueces nunca se habían mostrado tan receptivos a los argumentos de la organización. «Pero solo el tiempo dirá», añadió.

El Supremo israelí ya denegó en 2024 otra petición de la FPA sobre el mismo asunto, dictaminando que las restricciones estaban justificadas por motivos de seguridad.

El tribunal afirmó en ese momento que permitir el ingreso de periodistas a Gaza podría revelar detalles operativos del Ejército, incluida la ubicación de las tropas, y poner a los soldados en peligro.

Durante la vista, el abogado de la FPA destacó que las circunstancias han cambiado, ya que hay un alto el fuego vigente desde hace más de tres meses. «La guerra ha terminado. Actualmente no hay justificación, ni legal, ni profesional, ni de seguridad, para una prohibición total de la cobertura mediática», sostuvo Gilad.

En los más de dos años desde el inicio de la ofensiva, Israel solo ha permitido la entrada puntual a Gaza de periodistas israelíes y extranjeros empotrados con el Ejército a zonas elegidas previamente y sin presencia de civiles gazatíes.

La información sobre lo que ocurre allí recae por tanto en los periodistas palestinos. Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), casi 220 periodistas han sido asesinados en Gaza desde que comenzó la guerra en octubre de 2023.

A la vista de este lunes acudieron además representantes legales de RSF y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), así como del Sindicato de Periodistas israelíes.

En representación de este último asistió Anat Saragosti, presidenta de la división de Libertad de Prensa del sindicato. La petición, afirmó, resulta vital no solo para el público internacional, sino también para el israelí.

Los periodistas israelíes han tenido prohibida la entrada a la Franja desde 2005, año en el que Israel se retiró de la misma, por lo que, según destacó Saragosti, la prensa israelí depende de la información recabada en Gaza por los periodistas extranjeros.

EFE pudo comprobar, además, la presencia en la vista de diplomáticos en representación de las embajadas de Alemania, Bélgica y Suiza en Israel, así como a miembros del personal de la embajada de la Unión Europea. EFE

