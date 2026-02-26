Supremo israelí pide a militares explicar inacción ante violencia colona contra palestinos

Jerusalén, 26 feb (EFE).- El Tribunal Supremo israelí emitió este jueves una orden contra varios altos cargos del Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para exigirles una explicación por su inacción ante la violencia de grupos de colonos radicales contra agricultores palestinos en Cisjordania.

Esta orden llega en medio de la escalada de violencia de colonos contra palestinos en los Territorios Ocupados, con multitud de episodios documentados de indiferencia militar y policial.

Mientras, cada día se suceden casos de hostigamiento de colonos judíos contra palestinos de Cisjordania, demoliciones, ataques contra su ganado e incendios en sus terrenos que han provocado que algunos lugareños incluso se vean obligados a huir.

La reciente medida del Supremo se dirige específicamente contra el comandante de las de las FDI en Cisjordania, el mayor Avi Bluth, y el jefe del departamento de Administración Civil del Ministerio de Defensa, el general de brigada Hisham Ibrahim. Concretamente, se les interpela por no proteger a varios palestinos del valle del Jordán ante el acoso y el hostigamiento de colonos judíos.

Se alude en particular a Moshe Sharvit, fundador y residente de «Moshes Farm», en la región cercana al asentamiento de Hamra en Cisjordania, implicado en episodios de violencia colona contra palestinos.

Sharvit estableció su puesto de avanzada agrícola ilegal en 2020 y colocó la puerta que bloqueaba el acceso de los agricultores palestinos a sus tierras en octubre de 2023, mientras los acosaba constantemente.

Así, el tribunal también ha solicitado a las FDI y a la Administración Civil que justifiquen su incapacidad para tomar medidas efectivas e impedir que Sharvit invada tierras que no tiene derecho a controlar, imposibilitando el acceso de agricultores palestinos y a poder trabajar sus terrenos.

Según la Asociación de Derechos Civiles en Israel (ACRI), que presentó la petición para que el tribunal se pronunciase, los soldados de las FDI a los que Sharvit llamó cuando los agricultores palestinos intentaron llegar a sus tierras les ordenaron a los palestinos que abandonaran el terreno.

En marzo de 2025, un tribunal ya emitió órdenes de alejamiento contra Sharvit por sus acciones hacia los palestinos locales, pero ACRI reportó que violó la orden tres días después.

Sharvit ha sido sancionado previamente por la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, Japón y Estados Unidos por su conducta violenta hacia los palestinos de la zona, aunque las sanciones estadounidenses fueron posteriormente levantadas.

Según información publicada por el ejército israelí el mes pasado, en 2025 se produjeron 867 ataques de colonos contra palestinos y fuerzas de seguridad israelíes, lo que supone un aumento del 27 % con respecto a 2024.

El número de ataques graves aumentó de 54 en 2023 a 83 en 2024 y a 128 en 2025.

Cisjordania está sufriendo un aumento de los ataques contra palestinos por parte de soldados y colonos israelíes, con 1.017 asesinatos entre el 7 de octubre de 2023 y mediados de noviembre del año pasado, según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

En octubre de 2025, además, se registraron más ataques de colonos en Cisjordania (260) que en cualquier otro mes desde 2006. EFE

